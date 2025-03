Ce lauréat du prix Nobel a décidé de se suicider en Suisse

Le lauréat du prix Nobel Daniel Kahneman a choisi, à l'âge de 90 ans, de mourir en Suisse de manière autodéterminée. Il a passé ses derniers jours à Paris - conscient, comblé et silencieux.

En mars 2024, Daniel Kahneman a fêté son 90e anniversaire - entouré de sa compagne Barbara Tversky, de sa fille et de leur famille à Paris.

Le psychologue israélo-américain s'est promené dans la ville, a visité des musées et le ballet, a dégusté des soufflés et de la mousse au chocolat. C'étaient des journées pleines de vie.

Mais vers la fin de leur séjour, Kahneman a commencé à envoyer un message personnel à ses amis proches: un e-mail d'adieu. Le 26 mars, il a quitté sa famille et s'est envolé pour Zurich. Un jour plus tard, il est mort par suicide assisté.

Dans cet e-mail, il parlait ouvertement de sa décision, comme le révèle aujourd'hui, près d'un an après les faits, le «Wall Street Journal»: Il était convaincu que les souffrances et les humiliations de la vieillesse étaient superflues - et qu'«il était temps de partir».

Il voulait «anticiper le déclin naturel, ne pas glisser impuissant dans un état» qu'il avait lui-même connu avec sa mère, sa femme Anne Treisman et d'autres personnes proches. Sa compagne était décédée en 2018 des suites d'une démence vasculaire. Cette perte l'a profondément affecté.

Préserver son autonomie jusqu'au bout

Bien que Daniel Kahneman ne souffrait pas de démence et n'était pas sous dialyse, il a remarqué, selon ses propres dires, «une augmentation des absences mentales et une diminution de sa fonction rénale».

Ce n'est pas tant sa célèbre pensée scientifique qui semble avoir été déterminante dans sa décision, mais plutôt un sentiment très personnel. Il voulait conserver son autonomie jusqu'au bout et organiser lui-même sa fin.

Kahneman savait que beaucoup trouveraient sa décision trop précoce. Mais c'est précisément ce qu'il voulait, écrit-il: Si l'on attend qu'une vie «ne vaille manifestement plus la peine d'être vécue», il est déjà trop tard.

C'est pourquoi sa décision devait inévitablement paraître prématurée. Il en a parlé avec quelques personnes proches, et même si elles se sont d'abord opposées à sa décision, elles l'ont finalement acceptée.

«Merci à tous de m'avoir aidé»

Daniel Kahneman ne voulait pas faire de déclaration, ni lancer un débat. «Je n'ai pas honte de ma décision», a-t-il écrit, «mais je ne veux pas non plus qu'elle soit discutée publiquement».

Même dans la mort, le prix Nobel est resté modeste - son souhait était que son départ ne domine pas les nécrologies.

Il a passé ses derniers jours à Paris - à se souvenir, à savourer, à écrire. Et à la fin, il répondait encore à la question de savoir ce qu'il aimerait faire: «Je voudrais apprendre quelque chose».

Kahneman a vécu jusqu'à la fin comme un chercheur curieux. Il a conclu son mail par ces mots: «Merci à tous de m'avoir aidé à faire de cette vie une bonne vie».

