Tribunal pénal fédéral Le procès de deux islamistes d'origine balkanique débute

ATS

3.11.2025 - 11:28

Le procès de deux islamistes présumés d'origine balkanique s'est ouvert lundi matin devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. (archives)
Le procès de deux islamistes présumés d'origine balkanique s'est ouvert lundi matin devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. (archives)
ATS

Le procès de deux islamistes originaires des Balkans a débuté ce matin devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Actifs au sein d'un groupe genevois, ils sont accusés en particulier de soutien et de participation à une organisation terroriste active au Kosovo.

Keystone-SDA

03.11.2025, 11:28

La défense a produit des pièces censées démontrer que des membres éminents de l'organisation kosovare avaient été acquittés dans leur pays. Le Ministère public de la Confédération (MPC) s'est opposé à ce dépôt, le jugeant tardif et relevant de la mauvaise foi. La Cour des affaires pénales a admis cependant ces documents.

Le tribunal a passé ensuite l'interrogatoire du premier accusé. Ce Kosovar de 37 ans a justifié ses «aveux» par un désir de «sincérité». Il a expliqué son parcours religieux par la lecture dès 2014 de textes wahhabites qui l'ont amené à se rapprocher de l'islamisme.

Les deux prévenus sont accusés de participation et soutien aux «Frères de Viti», qui voulaient prendre le pouvoir et imposer la charia dans une région du Kosovo. Les deux hommes sont présumés innocents.

