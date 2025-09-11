  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis Le procès de Ryan Routh, accusé d'avoir tenté de tuer Trump, débute

ATS

11.9.2025 - 17:58

Le procès de l'auteur présumé d'une tentative d'assassinat contre Donald Trump sur son golf en Floride en 2024, deux mois avant la présidentielle, est entré jeudi dans le vif du sujet après trois jours consacrés à la sélection du jury.

Ryan Wesley Routh participe à un rassemblement dans le centre de Kiev, en Ukraine, le samedi 30 avril 2022. (Archives).
Ryan Wesley Routh participe à un rassemblement dans le centre de Kiev, en Ukraine, le samedi 30 avril 2022. (Archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.09.2025, 17:58

La juge Aileen Cannon a autorisé en juillet Ryan Routh, 59 ans, à assurer sa propre défense malgré son absence de formation juridique.

Au bout de quelques minutes, elle a cependant interrompu sa plaidoirie d'ouverture émaillée de digressions sur l'histoire de l'humanité et les conflits dans le monde, rapportent les médias américains présents au tribunal fédéral de Fort Pierce (sud-est).

S'exprimant après environ 45 minutes de réquisitoire de l'accusation, Ryan Routh a été rappelé à l'ordre par la juge qui l'a sommé de respecter «la dignité du tribunal». L'accusé ayant repris dans la même veine, elle a annoncé au jury de douze personnes que les remarques liminaires étaient terminées et a invité les procureurs à appeler leur premier témoin, selon les mêmes sources.

Ryan Routh plaide non coupable de cinq chefs d'accusation, dont celui de tentative d'assassinat d'un candidat à l'élection présidentielle, passible de la prison à perpétuité.

Le procès devrait durer de deux à quatre semaines.

Ryan Routh est également poursuivi pour détention illégale d'arme en raison de son casier judiciaire, possession d'une arme au numéro de série effacé, détention d'arme à feu en vue de la commission d'un crime violent, et agression d'un agent fédéral.

Ryan Routh avait été mis en fuite le 15 septembre 2024 par les agents du Secret Service, en charge de la protection des hautes personnalités politiques américaines, qui l'avaient repéré avec une arme à proximité du parcours de golf sur lequel jouait Donald Trump. Il avait été arrêté peu après.

Il s'agissait de la seconde tentative d'assassinat contre le candidat républicain et futur vainqueur de l'élection présidentielle de 2024.

Donald Trump avait échappé de justesse à une autre tentative le 13 juillet 2024 lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie (nord-est).

Son auteur, Thomas Matthew Crooks, 20 ans, avait réussi à tirer plusieurs balles avant d'être abattu par le Secret Service. Les images de Donald Trump, du sang coulant sur le visage et le poing levé, avaient fait le tour du monde et l'événement avait été considéré comme un moment clé de la campagne.

Les plus lus

Les travailleurs sud-coréens arrêtés en route vers leur pays
New York commémore le 11-Septembre dans un climat délétère
Le «Prince des ténèbres» rattrapé par l’affaire Epstein
Les Etats-Unis s'enfoncent dans la violence politique
Assurance automobile : des pièges qui peuvent se payer au prix fort