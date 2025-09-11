Le procès de l'auteur présumé d'une tentative d'assassinat contre Donald Trump sur son golf en Floride en 2024, deux mois avant la présidentielle, est entré jeudi dans le vif du sujet après trois jours consacrés à la sélection du jury.

Ryan Wesley Routh participe à un rassemblement dans le centre de Kiev, en Ukraine, le samedi 30 avril 2022. (Archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La juge Aileen Cannon a autorisé en juillet Ryan Routh, 59 ans, à assurer sa propre défense malgré son absence de formation juridique.

Au bout de quelques minutes, elle a cependant interrompu sa plaidoirie d'ouverture émaillée de digressions sur l'histoire de l'humanité et les conflits dans le monde, rapportent les médias américains présents au tribunal fédéral de Fort Pierce (sud-est).

S'exprimant après environ 45 minutes de réquisitoire de l'accusation, Ryan Routh a été rappelé à l'ordre par la juge qui l'a sommé de respecter «la dignité du tribunal». L'accusé ayant repris dans la même veine, elle a annoncé au jury de douze personnes que les remarques liminaires étaient terminées et a invité les procureurs à appeler leur premier témoin, selon les mêmes sources.

Ryan Routh plaide non coupable de cinq chefs d'accusation, dont celui de tentative d'assassinat d'un candidat à l'élection présidentielle, passible de la prison à perpétuité.

Le procès devrait durer de deux à quatre semaines.

Ryan Routh est également poursuivi pour détention illégale d'arme en raison de son casier judiciaire, possession d'une arme au numéro de série effacé, détention d'arme à feu en vue de la commission d'un crime violent, et agression d'un agent fédéral.

Ryan Routh avait été mis en fuite le 15 septembre 2024 par les agents du Secret Service, en charge de la protection des hautes personnalités politiques américaines, qui l'avaient repéré avec une arme à proximité du parcours de golf sur lequel jouait Donald Trump. Il avait été arrêté peu après.

Il s'agissait de la seconde tentative d'assassinat contre le candidat républicain et futur vainqueur de l'élection présidentielle de 2024.

Donald Trump avait échappé de justesse à une autre tentative le 13 juillet 2024 lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie (nord-est).

Son auteur, Thomas Matthew Crooks, 20 ans, avait réussi à tirer plusieurs balles avant d'être abattu par le Secret Service. Les images de Donald Trump, du sang coulant sur le visage et le poing levé, avaient fait le tour du monde et l'événement avait été considéré comme un moment clé de la campagne.