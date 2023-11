Un contrôleur aérien de Skyguide et un pilote des Forces aériennes comparaîtront dès le 4 juillet 2024 devant le tribunal militaire 2 à Muttenz (BL). Ils sont impliqués dans le crash d'un F/A-18 Hornet au col du Susten en 2016 qui avait causé la mort de son pilote.

Le F/A-18 Hornet s'était écrasé le 29 août 2016 contre le flanc ouest du Hinter Tierberg, une montagne proche du col du Susten, à cheval sur les cantons de Berne et d'Uri. Son pilote avait perdu la vie et l'avion avait été complètement détruit. (archives) KEYSTONE

Selon le communiqué diffusé jeudi par la justice militaire, les deux hommes sont accusés principalement d'homicide par négligence. Ils répondent aussi d'inobservation des prescriptions de service, d'entrave à la circulation publique ainsi d'abus et de dilapidation de matériel, toujours par négligence.

Les débats sont prévus les 4 et le 5 janvier ainsi que les 8 et le 9 janvier 2024. Le F/A-18 Hornet s'était écrasé le 29 août 2016 contre le flanc ouest du Hinter Tierberg, une montagne proche du col du Susten, à cheval sur les cantons de Berne et d'Uri. Son pilote avait perdu la vie et l'avion avait été complètement détruit.

aula, ats