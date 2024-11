Après onze semaines d'audience et le défilé d'une cinquantaine d'accusés devant la cour criminelle du Vaucluse, à Avignon, le procès des viols de Mazan entre dans sa phase finale mercredi avec le début des plaidoiries, des parties civiles pour commencer.

Suivra ensuite, à partir de lundi, le très attendu réquisitoire du ministère public, prévu sur trois jours. Le parquet aura la lourde tâche d'individualiser les peines pour chacun des 51 accusés, 51 hommes âgés de 26 à 74 ans.

Si la plupart sont poursuivis pour les mêmes faits, des viols aggravés sur Gisèle Pelicot, préalablement sédatée par son mari, pendant une décennie, à leur domicile conjugal de Mazan (Vaucluse), et encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, la justice devra prendre en compte le parcours personnel de chacun.

Et notamment, a minima, faire une différenciation entre ceux venus une seule fois agresser sexuellement la septuagénaire, et les «récidivistes»: dix sont revenus plusieurs fois, jusqu'à six reprises pour quatre d'entre eux.

Me Antoine Camus et Stéphane Babonneau, les avocats des parties civiles, qui ont prévu de plaider sur une demi-journée mercredi, devraient démonter par avance cette ligne de défense basée sur le nombre de faits: comme ils l'affirment depuis le début de ce procès, le 2 septembre, «un viol est un viol».

Une position tenue également par Gisèle Pelicot. «Ils sont tous venus me violer, donc ça ne fait pas de distingo. Certains me présentent des excuses et je peux davantage les regarder dans les yeux, mais ils ont tous commis un crime», a rappelé mardi celle qui est désormais devenue une icône féministe, fustigeant une société «machiste et patriarcale» et appelant à ce «qu'on change de regard sur le viol».

Verdict le 20 décembre

Après les plaidoiries de Me Camus et Babonneau, qui seront précédées mercredi matin par la fin de l'interrogatoire de Dominique Pelicot par les avocats de la défense de ses coaccusés, le procès sera suspendu deux jours, pour permettre au ministère public de préparer son réquisitoire.

Le parquet, représenté par Jean-François Mayet et Laure Chabaud, n'a pas précisé comment il comptait présenter ses réquisitions, de lundi à mercredi: decrescendo, des faits les plus graves aux cas plus simples, ou crescendo, comme cela se fait habituellement lors des procès d'assises, pour terminer par les plus grosses peines ?

Mais il devrait normalement débuter avec le cas de Dominique Pelicot, dénominateur commun des coaccusés et chef d'orchestre de cette décennie de viols perpétrés sur son ex-épouse.

Après le réquisitoire, une chose est par contre certaine: c'est Me Béatrice Zavarro, avocate de Dominique Pelicot, qui ouvrira jeudi 28 novembre les plaidoiries de la défense.

Me Zavarro sera suivie de Me Patrick Gontard, qui défend Jean-Pierre M.: seul des 51 accusés à ne pas avoir violé Gisèle Pelicot, ce disciple de Dominique Pelicot avait reproduit sur sa propre femme le procédé de soumission chimique de son mentor, pour la violer à une dizaine de reprises entre 2015 et 2018.

Les plaidoiries concernant les 49 autres accusés s'étaleront ensuite jusqu'au 13 décembre. Restera alors une semaine aux cinq magistrats professionnels de la cour pour délibérer, avec un verdict attendu le 20 décembre au plus tard.

