  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tribunal pénal fédéral 17 ans de prison pour tentative d'assassinat à la grenade

ATS

11.12.2025 - 19:06

Le Procureur de la Confédération a requis jeudi une peine de 17 ans contre le Bâlois qui a fait sauter une grenade contre la voiture de son ancienne maîtresse. Cette sanction doit être suspendue au profit d'une mesure thérapeutique stationnaire. Le Tribunal pénal fédéral rendra son verdict vendredi.

Dans son réquisitoire, le Procureur fédéral a rappelé que le Bâlois avait d'abord nié les faits. Ce n'est que mis en face de preuves accablantes qu'il a fini par avouer (photo d’illustration).
Dans son réquisitoire, le Procureur fédéral a rappelé que le Bâlois avait d'abord nié les faits. Ce n'est que mis en face de preuves accablantes qu'il a fini par avouer (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.12.2025, 19:06

Lors de son interrogatoire, cet homme de 54 ans a affirmé qu'il voulait juste «effrayer» son ex parce qu'il s'était senti «provoqué» par elle lors de leur rupture dix mois auparavant. Il voulait juste lui donner un «signal». Il a précisé avoir recouru à un explosif parce qu'il ne voulait pas utiliser un «projectile dangereux».

Le prévenu aurait acquis la grenade à fragmentation sur le parking d'un centre commercial en Allemagne. Au soir du 31 janvier 2024, il l'avait placée, côté passager, entre le rétroviseur et la carrosserie de la voiture qui était parquée dans le quartier résidentiel de Lörrach (D).

Un fil reliait la grenade dégoupillée à la roue avant afin de la faire tomber au moindre mouvement. De fait, lorsque la femme s'était installée au volant, l'engin avait chuté et roulé sous la voiture. Protégée par le plancher, elle s'en était tirée indemne.

Plus de 50'000 francs de dégâts

La voiture avait été la proie des flammes et des éclats avaient été retrouvés dans un rayon de 40 mètres, provoquant pour plus de 50'000 francs de dégâts. «Je n'avais pas prévu que ça prenne une telle ampleur», a réagi l'accusé devant la cour. Il s'est dit heureux que la victime s'en soit tirée sans blessure physique.

Le prévenu n'avait pas accepté la rupture avec sa maîtresse et, pour se venger, avait informé son mari de leur liaison. Il avait aussi placé une puce de géolocalisation sur la voiture de la femme et la pistait dans ses déplacements.

Selon le rapport psychiatrique, l'homme présente une personnalité émotionnellement instable, marquée par des traits narcissiques. Pour l'expert, le risque de récidive est élevé. Alors qu'il se trouve en exécution anticipée de mesure depuis le 24 décembre 2024, le prévenu n'a que partiellement adhéré à la thérapie et montre une attitude ambivalente.

Aveux difficiles

Dans son réquisitoire, le Procureur fédéral a rappelé que le Bâlois avait d'abord nié les faits. Ce n'est que mis en face de preuves accablantes qu'il a fini par avouer. Il a aussi toujours contesté qu'il s'agissait d'une grenade et a parlé systématique de «truc» et de «projectile».

Celui qui «volontairement et sciemment» place un piège explosif sur un véhicule, tel que celui installé par le quinquagénaire, sait que celui-ci peut exploser au moindre mouvement. Le fait qu'il conteste toute intention homicide est «totalement en contradiction» avec les faits.

L'accusateur a rappelé aussi que l'homme avait été formé au maniement des grenades lors de son service militaire. L'acquisition d'une telle arme témoigne de sa «grande énergie criminelle» alors que ses motivations sont «futiles».

Amateurisme

Pour la défense au contraire, la préparation chaotique de l'attentat montre que l'on est bien loin d'une action soigneusement planifiée. Le tout relève de l'amateurisme et le prévenu a agi de manière impulsive et était excité par sa dépendance à l'alcool.

Selon l'avocat, l'expertise psychiatrique montre que l'homme a juste voulu dire: «Regarde où j'en suis». Pour aboutir à cet effet, l'ex-amie devait forcément survivre, ce qui exclut toute intention homicide. En conclusion, le défenseur s'est prononcé en faveur d'une peine de 5 ans et 1 mois et demi ainsi que d'une mesure stationnaire.

Outre la tentative d'assassinat, le prévenu répond de dommages à la propriété qualifiés, de mise en danger au moyen d'explosifs et de nombreux délits routiers. Le verdict sera rendu vendredi après-midi.

Les plus lus

Rayons vides chez Migros à l’approche de Noël : quelles marques sont touchées?
Un nouvel «événement spécial» avec Roger Federer en vedette
Refuge Stüdl vandalisé : les gardiens horrifiés par l’ampleur des dégâts
Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane
Trump : «Quand dira-t-on enfin que j'ai créé la meilleure économie de notre histoire?»
Young Boys s’offre Lille et signe une excellente affaire