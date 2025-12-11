Le Procureur de la Confédération a requis jeudi une peine de 17 ans contre le Bâlois qui a fait sauter une grenade contre la voiture de son ancienne maîtresse. Cette sanction doit être suspendue au profit d'une mesure thérapeutique stationnaire. Le Tribunal pénal fédéral rendra son verdict vendredi.

Dans son réquisitoire, le Procureur fédéral a rappelé que le Bâlois avait d'abord nié les faits. Ce n'est que mis en face de preuves accablantes qu'il a fini par avouer (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Lors de son interrogatoire, cet homme de 54 ans a affirmé qu'il voulait juste «effrayer» son ex parce qu'il s'était senti «provoqué» par elle lors de leur rupture dix mois auparavant. Il voulait juste lui donner un «signal». Il a précisé avoir recouru à un explosif parce qu'il ne voulait pas utiliser un «projectile dangereux».

Le prévenu aurait acquis la grenade à fragmentation sur le parking d'un centre commercial en Allemagne. Au soir du 31 janvier 2024, il l'avait placée, côté passager, entre le rétroviseur et la carrosserie de la voiture qui était parquée dans le quartier résidentiel de Lörrach (D).

Un fil reliait la grenade dégoupillée à la roue avant afin de la faire tomber au moindre mouvement. De fait, lorsque la femme s'était installée au volant, l'engin avait chuté et roulé sous la voiture. Protégée par le plancher, elle s'en était tirée indemne.

Plus de 50'000 francs de dégâts

La voiture avait été la proie des flammes et des éclats avaient été retrouvés dans un rayon de 40 mètres, provoquant pour plus de 50'000 francs de dégâts. «Je n'avais pas prévu que ça prenne une telle ampleur», a réagi l'accusé devant la cour. Il s'est dit heureux que la victime s'en soit tirée sans blessure physique.

Le prévenu n'avait pas accepté la rupture avec sa maîtresse et, pour se venger, avait informé son mari de leur liaison. Il avait aussi placé une puce de géolocalisation sur la voiture de la femme et la pistait dans ses déplacements.

Selon le rapport psychiatrique, l'homme présente une personnalité émotionnellement instable, marquée par des traits narcissiques. Pour l'expert, le risque de récidive est élevé. Alors qu'il se trouve en exécution anticipée de mesure depuis le 24 décembre 2024, le prévenu n'a que partiellement adhéré à la thérapie et montre une attitude ambivalente.

Aveux difficiles

Dans son réquisitoire, le Procureur fédéral a rappelé que le Bâlois avait d'abord nié les faits. Ce n'est que mis en face de preuves accablantes qu'il a fini par avouer. Il a aussi toujours contesté qu'il s'agissait d'une grenade et a parlé systématique de «truc» et de «projectile».

Celui qui «volontairement et sciemment» place un piège explosif sur un véhicule, tel que celui installé par le quinquagénaire, sait que celui-ci peut exploser au moindre mouvement. Le fait qu'il conteste toute intention homicide est «totalement en contradiction» avec les faits.

L'accusateur a rappelé aussi que l'homme avait été formé au maniement des grenades lors de son service militaire. L'acquisition d'une telle arme témoigne de sa «grande énergie criminelle» alors que ses motivations sont «futiles».

Amateurisme

Pour la défense au contraire, la préparation chaotique de l'attentat montre que l'on est bien loin d'une action soigneusement planifiée. Le tout relève de l'amateurisme et le prévenu a agi de manière impulsive et était excité par sa dépendance à l'alcool.

Selon l'avocat, l'expertise psychiatrique montre que l'homme a juste voulu dire: «Regarde où j'en suis». Pour aboutir à cet effet, l'ex-amie devait forcément survivre, ce qui exclut toute intention homicide. En conclusion, le défenseur s'est prononcé en faveur d'une peine de 5 ans et 1 mois et demi ainsi que d'une mesure stationnaire.

Outre la tentative d'assassinat, le prévenu répond de dommages à la propriété qualifiés, de mise en danger au moyen d'explosifs et de nombreux délits routiers. Le verdict sera rendu vendredi après-midi.