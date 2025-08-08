Le projet de nouvel hôpital de soins aigus à Delémont, au sud des voies de chemin de fer, a franchi une étape importante: son modèle de financement a été consolidé sans recourir aux deniers de l'Etat. Un prêt «citoyen» de la part d'industriels jurassiens a permis d'assurer la participation d'un établissement bancaire et de la Caisse de pensions jurassienne.

Le site actuel étant vétuste, la construction d'un nouvel hôpital s'est imposée comme la meilleure solution aux yeux des responsables de l'établissement. ATS

Keystone-SDA ATS

L'Hôpital du Jura (H-JU) est ainsi en mesure de financer ce projet qu'il juge «indispensable au maintien de l'offre en soins à moyen et long terme». Le site sera appelé à remplacer celui, vieillissant, situé dans le haut de la ville de Delémont. D'ici la fin de l'année, le Parlement jurassien doit encore avaliser un cautionnement de l'Etat afin de confirmer le prêt bancaire et celui de la Caisse de pensions, ont détaillé les responsables de l'H-JU vendredi devant la presse.

Le coût total du projet s'élève à 160 millions de francs. Selon le plan de financement, 65 millions de francs de prêt sont consentis par des partenaires privés locaux, 20 millions de prêts seront octroyés par la Caisse de pensions et 75 millions viendront d'un établissement bancaire suisse.

Pas de subventions

Les responsables de l'hôpital ne demandent donc pas de subvention ni d'apport budgétaire de la part du canton. Grâce à ce financement, l'H-JU pourra garder la propriété et le contrôle exclusif de son infrastructure. Les travaux devraient débuter en 2028 pour une mise en service prévue à l'horizon 2032.

Les infrastructures actuelles sont qualifiées de vétustes et leur fonctionnement est dépassé. La construction d'un nouvel établissement s'est donc imposée comme la seule solution réaliste, tant sur le plan financier qu'opérationnel. «Faute d'investissement, les jours de l'hôpital sont comptés», a déclaré le président du conseil d'administration Jacques Gygax.

Plus cher hors canton

Selon les responsables de l'H-JU, il est fondamental de conserver une activité hospitalière de qualité sur le sol jurassien, dans le sens où les hospitalisations hors canton coûtent plus cher.

L'H-JU est aussi un acteur économique de poids. «Dans les régions décentralisées comme la nôtre, lorsque l'hôpital disparaît, la santé de la population se détériore», a ajouté le directeur général de l'H-JU Gautier Vallat. «La pandémie (de Covid-19) a mis en évidence l'importance, pour une région, pour une population, de bénéficier d'un hôpital de proximité», a renchéri Jacques Gygax.

Le nouvel établissement, en mains publiques, doit aussi permettre de garantir la formation du personnel médical et soignant et de renforcer la stratégie multi-sites. «L'objectif pour l'H-JU est de garder son catalogue de soins actuels», a expliqué Gautier Vallat.

La bonne taille

D'une taille de 19'000 m2, le nouvel hôpital, situé à proximité immédiate de la gare de Delémont, fera plus ou moins la même taille que le site existant. Il sera toutefois mieux organisé, avec moins de pertes d'espace, promettent les responsables.

«C'est la bonne taille, nous savons faire fonctionner un hôpital de cette grandeur», a affirmé le ministre jurassien de l'Economie et de la Santé Stéphane Theurillat.

Ce dernier a salué un projet «très clair» et s'est déclaré «assez confiant» en vue du vote au Parlement, espéré d'ici novembre ou décembre, soit avant la fin de la législature. «Le dossier a passé un cap. Il y a aujourd'hui une volonté d'aller de l'avant et une compréhension des enjeux dans ce dossier complexe. Par son prêt, la banque valide aussi la qualité du projet.»

«Très peu d'alternatives»

Si ce dernier devait toutefois échouer, les coûts seraient «exorbitants», selon Gautier Vallat. Il faudrait tenter de rénover le site actuel, qui n'est plus adapté. «Il y a très peu d'alternatives», a-t-il souligné.

Les responsables de l'H-JU viennent par ailleurs de lancer une campagne d'informations à destination de la population. Un site internet nouvellement créé permettra de répondre aux différentes questions. Il sera enrichi et mis à jour en fonction de l'avancement et de l'évolution du projet ainsi que des questions posées.