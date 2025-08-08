  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Delémont Le projet de nouvel hôpital se précise

ATS

8.8.2025 - 10:45

Le projet de nouvel hôpital de soins aigus à Delémont, au sud des voies de chemin de fer, a franchi une étape importante: son modèle de financement a été consolidé sans recourir aux deniers de l'Etat. Un prêt «citoyen» de la part d'industriels jurassiens a permis d'assurer la participation d'un établissement bancaire et de la Caisse de pensions jurassienne.

Le site actuel étant vétuste, la construction d'un nouvel hôpital s'est imposée comme la meilleure solution aux yeux des responsables de l'établissement.
Le site actuel étant vétuste, la construction d'un nouvel hôpital s'est imposée comme la meilleure solution aux yeux des responsables de l'établissement.
ATS

Keystone-SDA

08.08.2025, 10:45

08.08.2025, 11:38

L'Hôpital du Jura (H-JU) est ainsi en mesure de financer ce projet qu'il juge «indispensable au maintien de l'offre en soins à moyen et long terme». Le site sera appelé à remplacer celui, vieillissant, situé dans le haut de la ville de Delémont. D'ici la fin de l'année, le Parlement jurassien doit encore avaliser un cautionnement de l'Etat afin de confirmer le prêt bancaire et celui de la Caisse de pensions, ont détaillé les responsables de l'H-JU vendredi devant la presse.

Le coût total du projet s'élève à 160 millions de francs. Selon le plan de financement, 65 millions de francs de prêt sont consentis par des partenaires privés locaux, 20 millions de prêts seront octroyés par la Caisse de pensions et 75 millions viendront d'un établissement bancaire suisse.

Pas de subventions

Les responsables de l'hôpital ne demandent donc pas de subvention ni d'apport budgétaire de la part du canton. Grâce à ce financement, l'H-JU pourra garder la propriété et le contrôle exclusif de son infrastructure. Les travaux devraient débuter en 2028 pour une mise en service prévue à l'horizon 2032.

Les infrastructures actuelles sont qualifiées de vétustes et leur fonctionnement est dépassé. La construction d'un nouvel établissement s'est donc imposée comme la seule solution réaliste, tant sur le plan financier qu'opérationnel. «Faute d'investissement, les jours de l'hôpital sont comptés», a déclaré le président du conseil d'administration Jacques Gygax.

Plus cher hors canton

Selon les responsables de l'H-JU, il est fondamental de conserver une activité hospitalière de qualité sur le sol jurassien, dans le sens où les hospitalisations hors canton coûtent plus cher.

L'H-JU est aussi un acteur économique de poids. «Dans les régions décentralisées comme la nôtre, lorsque l'hôpital disparaît, la santé de la population se détériore», a ajouté le directeur général de l'H-JU Gautier Vallat. «La pandémie (de Covid-19) a mis en évidence l'importance, pour une région, pour une population, de bénéficier d'un hôpital de proximité», a renchéri Jacques Gygax.

Le nouvel établissement, en mains publiques, doit aussi permettre de garantir la formation du personnel médical et soignant et de renforcer la stratégie multi-sites. «L'objectif pour l'H-JU est de garder son catalogue de soins actuels», a expliqué Gautier Vallat.

La bonne taille

D'une taille de 19'000 m2, le nouvel hôpital, situé à proximité immédiate de la gare de Delémont, fera plus ou moins la même taille que le site existant. Il sera toutefois mieux organisé, avec moins de pertes d'espace, promettent les responsables.

«C'est la bonne taille, nous savons faire fonctionner un hôpital de cette grandeur», a affirmé le ministre jurassien de l'Economie et de la Santé Stéphane Theurillat.

Ce dernier a salué un projet «très clair» et s'est déclaré «assez confiant» en vue du vote au Parlement, espéré d'ici novembre ou décembre, soit avant la fin de la législature. «Le dossier a passé un cap. Il y a aujourd'hui une volonté d'aller de l'avant et une compréhension des enjeux dans ce dossier complexe. Par son prêt, la banque valide aussi la qualité du projet.»

«Très peu d'alternatives»

Si ce dernier devait toutefois échouer, les coûts seraient «exorbitants», selon Gautier Vallat. Il faudrait tenter de rénover le site actuel, qui n'est plus adapté. «Il y a très peu d'alternatives», a-t-il souligné.

Les responsables de l'H-JU viennent par ailleurs de lancer une campagne d'informations à destination de la population. Un site internet nouvellement créé permettra de répondre aux différentes questions. Il sera enrichi et mis à jour en fonction de l'avancement et de l'évolution du projet ainsi que des questions posées.

Les plus lus

On en sait plus sur l’alerte à la banque UBS à Lausanne
Karine Le Marchand : «Je n’ai aucune honte à dire que...»
L’humiliation de trop pour Mattia Croci-Torti et le FC Lugano ?
«C’est la faute du Noir» - L'ancien directeur de Credit Suisse règle ses comptes !
Une figure de l’aviation suisse a pris son dernier envol
Trump, Hitler et le Covid-19 : une ex-actrice de l’univers «Star Wars» fait scandale