Le projet de centre commercial OPEN à Saint-Genis-Pouilly (F), aux portes de Genève, avance. Selon le groupe Frey, à l'origine de ce projet, le Conseil d'Etat français, soit la plus haute juridiction administrative, a rejeté le recours de l'association France Nature Environnement (FNE).

En octobre 2021, une manifestation d'opposants au projet de centre commercial OPEN à Saint-Genis-Pouilly avait rassemblé une centaine de personnes dans cette ville (archives). ATS

Dans un communiqué diffusé mardi et relayé vendredi par 20 minutes, le groupe Frey estime disposer «désormais de tous les feux verts légaux et réglementaires pour programmer la relance du chantier au premier trimestre 2026». «Cette ordonnance du Conseil d'Etat tourne une page contentieuse importante pour le projet OPEN», ajoute-t-il.

Ce projet suscite de vives oppositions des deux côtés de la frontière. Le canton de Genève s'est positionné contre ce centre commercial. Les craintes des opposants concernent notamment la nappe phréatique de l’Allondon, la concurrence pour le petit commerce et l'augmentation du tourisme d'achat avec les nuisances que cela génère.

Alors que le groupe Frey estime qu'il a le feu vert pour aller de l'avant, des élus du Conseil municipal de Saint-Genis-Pouilly ne sont pas de cet avis. Comme le rapporte le Dauphiné Libéré, une élue a affirmé qu'il y avait encore un recours pendant au tribunal administratif de Lyon par rapport à une étude hydrologique de terrain.

Le centre commercial OPEN prévoit des magasins, des restaurants et des offres de loisirs et de détente sur environ 40'000 m2. L'investissement s'élève à plus de 150 millions de francs. Le projet a été initié il y a près de trente ans. La saga judiciaire dure depuis une dizaine d'années.