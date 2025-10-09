  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Scandale Le propriétaire d'une usine pharmaceutique prépare un sirop pour enfants mortel !

Gregoire Galley

9.10.2025

La police indienne a arrêté jeudi le propriétaire d'une usine pharmaceutique qui fabrique un sirop pour la toux soupçonné d'avoir causé la mort de plus d'une vingtaine d'enfants ces deux derniers mois.

Des tests effectués en laboratoire sur le sirop avalé par les victimes ont révélé la présence de diéthylène glycol (DEG), une substance mortelle même à faible dose (image d’illustration).
Des tests effectués en laboratoire sur le sirop avalé par les victimes ont révélé la présence de diéthylène glycol (DEG), une substance mortelle même à faible dose (image d’illustration).
imago images/Shotshop

Agence France-Presse

09.10.2025, 08:18

A la tête de Sresan Pharmaceuticals, G. Ranganathan, 75 ans, a été interpellé à son domicile de Chennai (sud) dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour homicide involontaire, a indiqué à l'AFP une source policière.

Depuis le début août, au moins 21 enfants à qui ce sirop avait été prescrit sont morts dans l'Etat du Madhya Pradesh (centre) et plusieurs autres dans celui du Rajasthan (ouest), a rapporté la presse locale.

Selon le ministère fédéral de la Santé, des tests effectués en laboratoire sur le sirop avalé par les victimes, toutes âgées de moins de 5 ans, ont révélé la présence de diéthylène glycol (DEG), une substance mortelle même à faible dose.

«Les échantillons analysés contenaient des quantités de DEG supérieures aux normes admissibles», a indiqué le ministère la semaine dernière. Le lot de sirop incriminé a été fabriqué par Sresan Pharma dans une de ses usines du Tamil Nadu (sud).

La vente de ce sirop a depuis été interdite dans trois Etats indiens. Les sirops pour la toux fabriqués en Inde ont été incriminés ces dernières années dans plusieurs morts suspectes liées à leur consommation dans le monde. En 2022, ils ont été mis en cause dans la mort de plus 70 enfants en Gambie, en Afrique.

Les plus lus

«Occasion unique», «réussite», «profond soulagement»: les principales réactions
«Des vidéos qui font froid dans le dos»: une peine alourdie à 12 ans requise contre l'accusé
La chaîne de Trump interviewe un invité masqué – Mais quelque chose cloche
Poussé dans le dos, un joueur se brise le cou contre un panneau publicitaire
Vaud: 3 frs le «nude», 150 frs le rapport sexuel – Il attirait des mineures avec de l'argent
«Ordures»: une réunion tourne au déchaînement anti-presse