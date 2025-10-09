La police indienne a arrêté jeudi le propriétaire d'une usine pharmaceutique qui fabrique un sirop pour la toux soupçonné d'avoir causé la mort de plus d'une vingtaine d'enfants ces deux derniers mois.

Des tests effectués en laboratoire sur le sirop avalé par les victimes ont révélé la présence de diéthylène glycol (DEG), une substance mortelle même à faible dose (image d’illustration). imago images/Shotshop

Agence France-Presse Gregoire Galley

A la tête de Sresan Pharmaceuticals, G. Ranganathan, 75 ans, a été interpellé à son domicile de Chennai (sud) dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour homicide involontaire, a indiqué à l'AFP une source policière.

Depuis le début août, au moins 21 enfants à qui ce sirop avait été prescrit sont morts dans l'Etat du Madhya Pradesh (centre) et plusieurs autres dans celui du Rajasthan (ouest), a rapporté la presse locale.

Selon le ministère fédéral de la Santé, des tests effectués en laboratoire sur le sirop avalé par les victimes, toutes âgées de moins de 5 ans, ont révélé la présence de diéthylène glycol (DEG), une substance mortelle même à faible dose.

«Les échantillons analysés contenaient des quantités de DEG supérieures aux normes admissibles», a indiqué le ministère la semaine dernière. Le lot de sirop incriminé a été fabriqué par Sresan Pharma dans une de ses usines du Tamil Nadu (sud).

La vente de ce sirop a depuis été interdite dans trois Etats indiens. Les sirops pour la toux fabriqués en Inde ont été incriminés ces dernières années dans plusieurs morts suspectes liées à leur consommation dans le monde. En 2022, ils ont été mis en cause dans la mort de plus 70 enfants en Gambie, en Afrique.