ScandaleLe propriétaire d'une usine pharmaceutique prépare un sirop pour enfants mortel !
Gregoire Galley
9.10.2025
La police indienne a arrêté jeudi le propriétaire d'une usine pharmaceutique qui fabrique un sirop pour la toux soupçonné d'avoir causé la mort de plus d'une vingtaine d'enfants ces deux derniers mois.
Agence France-Presse
09.10.2025, 08:18
Gregoire Galley
A la tête de Sresan Pharmaceuticals, G. Ranganathan, 75 ans, a été interpellé à son domicile de Chennai (sud) dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour homicide involontaire, a indiqué à l'AFP une source policière.
Depuis le début août, au moins 21 enfants à qui ce sirop avait été prescrit sont morts dans l'Etat du Madhya Pradesh (centre) et plusieurs autres dans celui du Rajasthan (ouest), a rapporté la presse locale.
Selon le ministère fédéral de la Santé, des tests effectués en laboratoire sur le sirop avalé par les victimes, toutes âgées de moins de 5 ans, ont révélé la présence de diéthylène glycol (DEG), une substance mortelle même à faible dose.
«Les échantillons analysés contenaient des quantités de DEG supérieures aux normes admissibles», a indiqué le ministère la semaine dernière. Le lot de sirop incriminé a été fabriqué par Sresan Pharma dans une de ses usines du Tamil Nadu (sud).
La vente de ce sirop a depuis été interdite dans trois Etats indiens. Les sirops pour la toux fabriqués en Inde ont été incriminés ces dernières années dans plusieurs morts suspectes liées à leur consommation dans le monde. En 2022, ils ont été mis en cause dans la mort de plus 70 enfants en Gambie, en Afrique.