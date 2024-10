(AFP) – Le Puy du Fou, parc d'attraction vendéen réputé pour ses fresques d'inspiration historique, va organiser une chasse au trésor avec à la clé une épée estimée à 250'000 euros, a-t-il annoncé quelques semaines après la résolution de l'énigme de la Chouette d'or.

Le Puy du Fou a annoncé un record de fréquentation, avec 2,8 millions de visiteurs en 2024. FRANK PERRY / AFP

Dans un communiqué, le Puy du Fou annonce avoir conçu une quête constituée de 12 «énigmes calligraphiées» qui mèneront ceux qui les résolvent jusqu'à «l'épée du roi Arthur», nommée «Exkalibur» et qui débutera dès le 22 mai 2025.

Cette épée a été forgée et sertie par les «meilleurs forgerons et joailliers de France», affirme le parc d'attractions. Elle est entièrement recouverte d'or, est décorée d'une «spinelle rouge --une pierre précieuse-- de 6,23 carats dans le pommeau» et pèse 3,4 kilos pour 124 centimètres, précise le Puy du Fou, qui estime sa valeur à 250'000 euros.

L'épée reviendra au vainqueur de la chasse au trésor et est enfouie «quelque part dans le royaume de France ou peut-être même dans un royaume qui fut autrefois lié à la France par le lignage», explique le communiqué publié vendredi. Mais «il n'est pas obligatoire de voyager pour achever cette quête», qui reste accessible au grand public, assure le Puy du Fou.

Les énigmes ont été conçues par une société parisienne spécialisée dans la réalisation de chasse au trésor, «Unsolved Hunts», qui affirme que les énigmes peuvent «résister aux ressorts extraordinaires de l'intelligence artificielle», promet le Puy du Fou.

Enigme résolue après 31 ans!

Cette annonce intervient alors que le jeu de piste de la Chouette d'or, qui durait depuis 31 ans, a été résolue début octobre.

La sculpture du petit rapace --d'une dizaine de kilos en métaux précieux et initialement estimée à un million de francs (150.000 euros)-- avait été enterrée en avril 1993 dans un endroit qu'il fallait identifier grâce à 11 énigmes, présentées dans le livre «Sur la trace de la chouette d'or».

Créé par le souverainiste Philippe de Villiers il y a 47 ans, le Puy du Fou a également annoncé vendredi un record de fréquentation, avec 2,8 millions de visiteurs en 2024.

