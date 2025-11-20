«Noël au Quai», l'un des grands marchés de Noël de Genève, ouvre ses portes jeudi soir, jusqu'au mercredi 24 décembre. Installée depuis 2023 au bord de l'eau sur la rive droite, cette manifestation attire un large public conquis par les illuminations qui créent une belle ambiance de fin d'année.

Keystone-SDA ATS

Des stands d'artisans locaux, de la petite restauration et des animations pour les enfants attendent le public. Il sera possible de faire des balades à poney, d'écouter du cor des Alpes ou encore de s'initier au yoga. A voir aussi, une démonstration de sculpture sur bois à la tronçonneuse. Des carrousels traditionnels feront le bonheur des plus jeunes.

Le Marché de Noël, soutenu par la ville de Genève, avait été installé à l'origine au parc des Bastions. Il avait ensuite migré au Jardin anglais, avant de prendre ses habitudes au quai du Mont-Blanc. L'édition 2024 avait attiré près de 450'000 visiteurs.

