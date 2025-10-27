Dans le quartier Telli à Aarau, c’est le chaos des chariots – Coop passe maintenant à l’action

Dans le quartier Telli d'Aarau, plus de 200 chariots Coop sont garés devant les entrées d'immeubles, dans les cages d'escalier et sous les balcons – un problème logistique de longue date qui s'est aggravé.

Ils devraient normalement se trouver devant la caisse du supermarché, et non dans les halls d’immeubles ou sous les balcons : plus de 200 chariots de supermarché sont actuellement dispersés dans la cité d’immeubles Telli à Aarau, provoquant l’étonnement du détaillant Coop. Car tous ces petits chariots métalliques viennent de là-bas, mais ils n’ont plus rien à faire dans le quartier. C’est ce que rapporte la «SRF».

Ce qui peut sembler pratique à première vue se révèle être un véritable cauchemar logistique. Depuis des décennies, il était « courant » dans le Telli que les clients amènent leur chariot directement depuis le Coop voisin jusqu’à la porte de leur appartement. Une sorte de service de livraison gratuit à pousser soi-même – toléré et apprécié.

Ce qui fonctionnait auparavant devient aujourd’hui un problème

Autrefois, Coop récupérait régulièrement les chariots, mais depuis la rénovation du centre commercial, c’est terminé. De nouveaux chariots modernes, dotés de roues spéciales pour le tapis roulant, ont été introduits – mais ils sont moins robustes, moins adaptés au terrain et, selon Coop, ne doivent pas être poussés à travers tout le quartier.

Résultat: depuis quelques mois, Coop interdit d’emporter les chariots. Un dispositif magnétique antidémarrage est censé remédier à la situation. Mais est-il vraiment efficace? «Il suffit de le soulever deux fois – et on est dehors», plaisantent les habitants. Conséquence: le quartier Telli sombre dans le chaos des chariots.

Les habitants défient l’interdiction – par pure habitude

Pour de nombreux habitants, la nouvelle règle reste incompréhensible. «Je suis une femme âgée – pour moi, c’est parfait», explique Silvia Häuptli, résidente de longue date du Telli, à la SRF. «Je peux pousser mon eau et mes courses directement jusqu’à mon appartement.» Regula Tanner, elle aussi, ne voit aucune raison de renoncer à ce confort: «On en a l’habitude – et Coop en profite, de toute façon.»

Mais ce «luxe» devient un véritable cauchemar pour Coop. Car si les chariots sont emportés, ils ne sont pas ramenés. Beaucoup de clients les laissent simplement où ils les ont déposés et prennent un nouveau chariot lors de leur prochain passage. Le concierge, Simon Zumsteg, est devenu entre-temps le «shérif officieux des chariots».

Coop demande… et reste silencieux

Officiellement, Coop ne souhaite pas s’exprimer davantage sur le sujet. À une demande d’information, le groupe se contente de répondre: «Nous demandons aux habitantes et habitants de restituer les chariots de supermarché.» Entre les lignes: la patience du détaillant semble être à bout.

Mais aucune solution n’est en vue. Le système antidémarrage est trop facile à contourner, les retours restent rares, et la frustration monte des deux côtés. Coop veut de l’ordre – les habitants du Telli veulent leurs chariots pratiques. Et ainsi, les petits chariots métalliques continuent de s’accumuler dans le quartier, comme si un supermarché en plein air y avait vu le jour.

Silvia Häuptli reste optimiste: «Peut-être trouverons-nous encore une solution qui convienne à tous.»