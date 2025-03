Le réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Beznau a été reconnecté au réseau lundi soir. L'installation avait subi un arrêt automatique dimanche soir en raison d'une défaillance de la connexion au réseau électrique.

Un arrêt rapide du réacteur 2 s'était déjà produit en février. Il avait été provoqué par une erreur de manipulation lors d'un contrôle de routine. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La panne dans la partie non nucléaire de l'installation a pu être résolue, a indiqué mardi le groupe énergétique Axpo. Le réacteur a pu être reconnecté au réseau tard dans la soirée de lundi. L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a donné son feu vert au redémarrage.

L'arrêt automatique a eu lieu dimanche à 22h31. L'IFSN et d'autres autorités ont été informées. Après examen des informations fournies par la centrale, le redémarrage a été autorisé. «Il n'y a pas d'éléments du point de vue de la sécurité technique empêchant le redémarrage de l'installation», a indiqué l'IFSN lundi en début d'après-midi.

Un arrêt rapide du réacteur 2 s'était déjà produit en février. Il avait été provoqué par une erreur de manipulation lors d'un contrôle de routine.

Le réacteur 2 de la centrale de Beznau a été connecté au réseau électrique en 1971 et le numéro 1 en 1969. Beznau est la plus vieille centrale nucléaire en activité dans le monde. Axpo a annoncé l'arrêt de Beznau 2 en 2032 et de Beznau 1 en 2033.