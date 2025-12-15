Le réalisateur Rob Reiner et sa femme retrouvés morts, «poignardés»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Un homicide apparent» Le réalisateur Rob Reiner et sa femme retrouvés morts, «poignardés»

ATS

15.12.2025 - 07:53

Le réalisateur américain Rob Reiner, auteur de la comédie «Quand Harry rencontre Sally», et son épouse Michele Singer ont été retrouvés morts dimanche en Californie, la police confirmant la thèse d'un «homicide apparent». Les deux corps ont été retrouvés au domicile du cinéaste.

Selon la chaîne NBC, le couple serait mort des suites de coups de couteau. Rob Reiner était âgé de 78 ans (archives).
Selon la chaîne NBC, le couple serait mort des suites de coups de couteau. Rob Reiner était âgé de 78 ans (archives).
IMAGO/MediaPunch

Keystone-SDA

15.12.2025, 07:53

15.12.2025, 09:43

La rédaction californienne de la chaîne NBC a cité une source proche de la famille indiquant que le couple avait été retrouvé mort, apparemment victime de blessures par arme blanche. Un porte-parole de la famille a confirmé à CNN que Reiner et sa femme étaient décédés.

La police de Los Angeles a indiqué avoir été appelée au domicile du couple, dans le quartier cossu de Brentwood (sud de la Californie), suite à la découverte de deux corps qu'elle n'a pas immédiatement identifiés.

«Nous sommes bouleversés par cette perte soudaine et nous demandons le respect de notre vie privée en cette période incroyablement difficile», a annoncé la famille du couple, dans un communiqué cité par la revue Variety.

Carnet noir. Une autrice britannique à succès a rendu son dernier souffle

Carnet noirUne autrice britannique à succès a rendu son dernier souffle

Le compte X de la LAPD a indiqué que l'enquête se dirigeait vers «un homicide apparent». Les médias américains ont indiqué que le couple serait mort des suites de coups de couteau. Mais rien ne filtrait à ce stade en terme de mobile, ni de suspect.

«Personne n'a été placé en détention. Personne n'est interrogé en tant que suspect», a déclaré Alan Hamilton, chef adjoint de la police de Los Angeles (LAPD). «Nous allons essayer de parler à tous les membres de la famille afin d'établir les faits». Rob Reiner était âgé de 78 ans.

D'abord acteur dans des séries télévisées dans les années 1970, il a commencé sa carrière comme réalisateur en 1984 avec le film «Spinal Tap» sur un groupe de rock imaginaire. Il restera surtout l'auteur de nombreux films cultes, notamment «Quand Harry rencontre Sally» avec Billy Crystal et Meg Ryan, mais aussi «Stand by me» ou encore «Misery».

En 1993, son film «Des hommes d'honneur» - avec Tom Cruise, Jack Nicholson et Demi Moore - avait été nommé aux Oscars. Au total, Bob Reiner a réalisé 23 longs-métrages.

«Militant engagé»

Retrouvant parfois son rôle de comédien, il était apparu récemment dans quatre épisodes de la série «The Bear». «C'est une perte immense pour notre ville et notre pays. L'héritage de Rob Reiner est profondément ancré dans la culture et la société américaines», a déclaré de son côté la maire de Los Angeles sur son compte X.

Karen Bass a salué «son oeuvre créative ainsi que son engagement pour la justice sociale et économique», qui «ont transformé la vie d'innombrables personnes».

«Acteur, réalisateur, producteur, scénariste et militant politique engagé, il a toujours mis ses talents au service des autres», a ajouté l'édile. Rob Reiner et Michele Singer «étaient de véritables défenseurs des droits LGBTQ+», a-t-elle rappelé.

L'actrice Kathy Bates, qui a travaillé avec Reiner sur le film «Misery» de 1990, s'est dite «horrifiée d'apprendre cette terrible nouvelle» dans un communiqué à NBC.

Fin d'un tabou. Charles III évoque sans détour sa maladie à la télévision

Fin d'un tabouCharles III évoque sans détour sa maladie à la télévision

«J'aimais Rob. Il était brillant et bienveillant, un homme qui a réalisé des films de tous les genres pour se dépasser en tant qu'artiste. Il a aussi défendu avec courage ses convictions politiques (...). Michelle était une photographe de grand talent (...). J'ai le coeur brisé pour eux deux», a déclaré la comédienne.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a également présenté ses condoléances. «Son empathie sans borne a rendu ses histoires intemporelles, apprenant à des générations à voir la bonté et la droiture chez les autres et nous encourageant à rêver plus grand», a déclaré le gouverneur démocrate.

Les plus lus

Le réalisateur Rob Reiner et sa femme retrouvés morts, «poignardés»
L’homme «armé et dangereux» recherché par la police bernoise a été arrêté
L’Espagne inflige une amende de 64 millions d’euros à Airbnb
Les Suisses travaillent beaucoup plus que leurs voisins pour toucher leur retraite
«Purement maléfique, antisémite et terroriste» : ce que l’on sait de l’attentat de Sydney
Asja Zenere rate son saut, elle passe... sous la porte !