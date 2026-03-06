  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Viol Le rappeur Naps remis en liberté sous contrôle judiciaire

ATS

6.3.2026 - 23:49

Le rappeur français Naps, condamné en février à sept ans de prison pour avoir violé une femme en 2021, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, ont indiqué ses avocats. Il a fait appel de sa condamnation.

Le rappeur Naps a été condamné en février à sept ans de prison pour avoir violé une femme en 2021 (archives).
Le rappeur Naps a été condamné en février à sept ans de prison pour avoir violé une femme en 2021 (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.03.2026, 23:49

07.03.2026, 08:07

Cette remise en liberté «apparaît logique dès lors que l'artiste a interjeté appel de la décision rendue par la cour criminelle», ont commenté ses avocats. «A ce stade de la procédure, Naps demeure présumé innocent et reste déterminé à démontrer toute son innocence dans cette affaire», ont-ils ajouté. Le contrôle judiciaire a été ordonné «sans caution», précisent les avocats.

Pendant le sommeil

Le rappeur marseillais, Nabil Boukhobza de son vrai nom, avait comparu libre sous contrôle judiciaire devant la cour criminelle de Paris. Il a été condamné le 19 février pour le viol d'une femme durant son sommeil le 1er octobre 2021 dans une chambre d'hôtel parisienne.

Dans ses motivations, la cour criminelle de Paris a fait valoir «l'absence de consentement» et souligné que la plaignante avait de «façon constante» dit qu'"elle dormait» et que «la douleur de la pénétration l'avait réveillée».

Pendant tout son procès, l'artiste aux plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube et auteur du tube «La Kiffance», a nié avec force avoir violé la jeune femme de 24 ans.

Justice. Le rappeur Naps condamné à sept ans de prison pour viol

JusticeLe rappeur Naps condamné à sept ans de prison pour viol

Les plus lus

Moqué par Jimmy Fallon, Donald Trump mène la guerre «au feeling» !
Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Un jeune bûcheron se fait passer pour une femme et défraie la chronique
Barack Obama tire à boulets rouge sur l'administration Trump
Suivez la descente dames en direct
«La gorge serrée», une figue du Cirque blanc annonce sa retraite