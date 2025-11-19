Le rapport officiel sur l'état de l'emploi en octobre aux Etats-Unis ne sera pas publié en raison de la paralysie budgétaire qui a perturbé la collecte des données, a indiqué mercredi un service statistiques gouvernemental.

Le niveau du chômage sur la période ne sera jamais connu du fait du «shutdown» qui a paralysé l'administration fédérale américaine pendant 43 jours. Patrick Semansky/AP/dpa

Keystone-SDA ATS

Le service statistiques du ministère du Travail (BLS) a publié une nouvelle version de son calendrier de parution, dans lequel le rapport apparaît comme étant «annulé».

Cela signifie que le niveau du chômage sur la période ne sera jamais connu du fait du «shutdown» qui a paralysé l'administration fédérale américaine pendant 43 jours (du 1er octobre au 12 novembre). Le gouvernement américain avait fait savoir que la situation risquait de se produire.

Le sondage permettant de calculer le taux de chômage n'a pas pu être conduit en raison de l'absence de budget, qui a placé les fonctionnaires au chômage technique. Les données ne peuvent pas «être collectées rétroactivement», explique le BLS.

En revanche, le nombre de créations d'emplois en octobre, qui est scruté de très près, devrait être communiqué avec les données concernant le mois de novembre.

Publication en décembre

Ce rapport ne sera toutefois finalement publié que le 16 décembre, soit après la prochaine réunion de la banque centrale des Etats-Unis (Réserve fédérale, Fed). Le «shutdown» avait par ailleurs suspendu la publication du rapport sur l'emploi en septembre, qui sera dévoilé jeudi.

Les dernières données officielles sur le marché du travail montraient que les créations d'emplois étaient quasiment au point mort, incitant la Fed à baisser ses taux d'intérêt deux fois de suite pour soutenir l'activité. L'étape suivante paraît plus incertaine.

Les responsables monétaires peinent à jauger l'état réel de l'économie, le manque de données officielles créant un vide. Certains banquiers centraux redoutent de trop laisser filer l'inflation, sans être sûrs que le marché du travail est vraiment à la peine.

La publication mercredi du nouveau calendrier du BLS a eu un impact sur les pronostics des investisseurs quant à la trajectoire future des taux directeurs. Après la dernière réunion de la banque centrale, une grande majorité d'entre eux misaient encore sur une nouvelle détente monétaire en décembre.

Ils sont désormais nettement minoritaires, selon l'outil de veille CME FedWatch.