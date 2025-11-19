  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Annulé» Le rapport américain sur l'emploi en octobre ne sera jamais publié

ATS

19.11.2025 - 21:47

Le rapport officiel sur l'état de l'emploi en octobre aux Etats-Unis ne sera pas publié en raison de la paralysie budgétaire qui a perturbé la collecte des données, a indiqué mercredi un service statistiques gouvernemental.

Le niveau du chômage sur la période ne sera jamais connu du fait du «shutdown» qui a paralysé l'administration fédérale américaine pendant 43 jours.
Le niveau du chômage sur la période ne sera jamais connu du fait du «shutdown» qui a paralysé l'administration fédérale américaine pendant 43 jours.
Patrick Semansky/AP/dpa

Keystone-SDA

19.11.2025, 21:47

Le service statistiques du ministère du Travail (BLS) a publié une nouvelle version de son calendrier de parution, dans lequel le rapport apparaît comme étant «annulé».

Cela signifie que le niveau du chômage sur la période ne sera jamais connu du fait du «shutdown» qui a paralysé l'administration fédérale américaine pendant 43 jours (du 1er octobre au 12 novembre). Le gouvernement américain avait fait savoir que la situation risquait de se produire.

Le sondage permettant de calculer le taux de chômage n'a pas pu être conduit en raison de l'absence de budget, qui a placé les fonctionnaires au chômage technique. Les données ne peuvent pas «être collectées rétroactivement», explique le BLS.

En revanche, le nombre de créations d'emplois en octobre, qui est scruté de très près, devrait être communiqué avec les données concernant le mois de novembre.

Publication en décembre

Ce rapport ne sera toutefois finalement publié que le 16 décembre, soit après la prochaine réunion de la banque centrale des Etats-Unis (Réserve fédérale, Fed). Le «shutdown» avait par ailleurs suspendu la publication du rapport sur l'emploi en septembre, qui sera dévoilé jeudi.

Les dernières données officielles sur le marché du travail montraient que les créations d'emplois étaient quasiment au point mort, incitant la Fed à baisser ses taux d'intérêt deux fois de suite pour soutenir l'activité. L'étape suivante paraît plus incertaine.

Les responsables monétaires peinent à jauger l'état réel de l'économie, le manque de données officielles créant un vide. Certains banquiers centraux redoutent de trop laisser filer l'inflation, sans être sûrs que le marché du travail est vraiment à la peine.

La publication mercredi du nouveau calendrier du BLS a eu un impact sur les pronostics des investisseurs quant à la trajectoire future des taux directeurs. Après la dernière réunion de la banque centrale, une grande majorité d'entre eux misaient encore sur une nouvelle détente monétaire en décembre.

Ils sont désormais nettement minoritaires, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Les plus lus

L'héritage secret: beaucoup de dons et un mystérieux colis
Ils partent à l'étranger avec leurs filles - le tribunal les attend au retour!
Et si l'on avait trouvé la villa romaine qui a donné son nom à la ville de Bex?
À 18 ans, elle meurt mystérieusement en croisière dans les Caraïbes
De 0-3 à 4-3 : Bienne renverse Ajoie grâce à un gamin de 16 ans
Les révélations choc d'une ex-joueuse de Montpellier