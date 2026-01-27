  1. Clients Privés
Peine confirmée Recours refusé pour l'assassin d'une escort-girl à Genève

ATS

27.1.2026 - 12:00

La condamnation à 20 ans de prison de l'homme qui avait assassiné une escort-girl en 2019 à Genève est définitive. Le Tribunal fédéral a rejeté son recours. La peine privative de liberté est assortie de l'internement.

Devant le Tribunal fédéral, l'intéressé contestait pour l'essentiel sa participation à l'agression de novembre 2019 qui a entraîné la mort d'une escort de 34 ans ainsi que la peine et l'internement
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.01.2026, 12:00

En juin 2024, la Chambre d'appel du canton de Genève a condamné le quadragénaire pour assassinat, brigandage, contrainte, séquestration, enlèvement et atteinte à la paix des morts. Devant le Tribunal fédéral, l'intéressé contestait pour l'essentiel sa participation à l'agression de novembre 2019 qui a entraîné la mort d'une escort de 34 ans ainsi que la peine et l'internement

Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral rejette point par point les objections du recourant. Concernant les faits, il relève que celui-ci a servi des versions contradictoires aux enquêteurs et aux magistrats tout au long de la procédure.

Risque élevé de récidive

La 1ère Cour de droit pénal confirme la peine et l'internement prononcés par la justice genevoise. Cette dernière a correctement apprécié la lourde culpabilité de ce récidiviste, condamné à cinq reprises depuis 2006. Elle a aussi pris en compte l'expertise psychiatrique, à laquelle le recourant a refusé de collaborer.

Les experts ont détecté un trouble de la personnalité de gravité moyenne. Ils estiment que le sujet ne montre pas d'empathie ou de culpabilité. Son «enlisement dans une criminalité chronique» conduit à un pronostic de récidive élevé.

Les faits s'étaient déroulés à l'automne 2019. L'auteur, fraîchement sorti de détention provisoire, avait fait la connaissance de la victime dans le cadre de son activité de courtage immobilier. L'intérêt manifesté par la jeune femme l'avait conduit à supposer qu'elle disposait de beaucoup d'argent.

Maigre butin

Avec un jeune Français, il s'était présenté chez la victime qui avait été aspergée avec un spray au poivre. Pour vaincre sa résistance, les deux agresseurs l'avaient étouffée avec un coussin et un câble. Dans l'appartement, ils n'avaient trouvé que 2000 francs.

Afin de faire croire à un départ en voyage, ils avaient placé le corps dans une grosse valise avec différentes affaires. Le tout avait été incinéré à proximité d'Evian-les-Bains (F).

L'enquête avait révélé que le condamné avait déjà agressé et torturé une prostituée en 2017 à Genève afin d'obtenir des informations sur le réseau auquel elle était censée appartenir. Des bijoux et divers objets avaient été volés. (arrêt 6B_851/2024 du 11 décembre 2025)

