Exposition Le regard du photographe Michel Roggo sur les milieux subaquatiques

ATS

7.3.2026 - 10:29

Des glaciers à la rade de Genève, le photographe suisse Michel Roggo propose une série d'images sur les milieux subaquatiques, un écosystème fragile à protéger. L'exposition est visible dès jeudi et jusqu'au 15 avril aux Bains des Pâquis.

Une exposition du photographe suisse Michel Roggo sur les milieux subaquatiques est visible dès jeudi aux Bains des Pâquis (illustration).
Une exposition du photographe suisse Michel Roggo sur les milieux subaquatiques est visible dès jeudi aux Bains des Pâquis (illustration).
ATS

Keystone-SDA

07.03.2026, 10:29

07.03.2026, 11:03

L'exposition montre comment l'eau façonne les territoires et constitue un lieu de vie essentiel pour la faune et la flore, indique la Ville de Genève. Dans le cadre de son année de mairie, le conseiller administratif Alfonso Gomez a décidé de mettre à l'honneur le lac Léman et sa biodiversité.

La protection du Léman relève de la responsabilité de tous, souligne la Ville de Genève. Source d'eau potable et alimentaire, il joue aussi un rôle déterminant dans la régulation du climat en atténuant notamment les vagues de chaleur. Il offre également des espaces de détente et de baignade en pleine ville, contribuant au bien-être de la population.

