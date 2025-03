Le procureur de Los Angeles a déclaré lundi devant la presse s'opposer à un allègement de peine pour les frères Menendez, condamnés à perpétuité pour le meurtre de leurs parents commis il y a plus de 35 ans.

Lyle et Erik Menendez en 1990. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

Erik et Lyle Menendez, célèbres aux Etats-Unis pour avoir tué leurs richissimes parents dans leur maison familiale de Beverly Hills et fait passer le crime pour un meurtre mafieux, avaient déposé une demande de révision de leur peine, dont l'examen a été reporté en raison des feux dévastateurs ayant ravagé Los Angeles en janvier.

Nathan Hochman, le procureur de Los Angeles, a annoncé avoir transmis une requête au tribunal, qui doit se réunir les 20 et 21 mars, lui demandant de retirer une motion favorable à une nouvelle peine pour les frères Menendez, qui avait été déposée par son prédécesseur.

«Les frères Menendez n'ont pas fait la lumière sur leurs crimes et n'en assument pas la responsabilité (...) Ils ont raconté vingt mensonges différents», a justifié M. Hochman, entré en fonction au début décembre. Pour le même motif, le procureur s'était opposé en février à une demande de nouveau procès également présentée par les frères Menendez.

Leurs soutiens se mobilisent pour explorer les différentes voies judiciaires - nouveau procès, réduction de peine ou grâce - qui permettrait de faire sortir de prison les deux frères, lesquels ont passé plus de 30 ans derrière les barreaux.

Mais Nathan Hochman considère que le double meurtre a été planifié et commis de sang froid. «Si les frères Menendez acceptent à un moment donné, sans équivoque, sincèrement et pleinement, l'entière responsabilité de toutes leurs actions criminelles, le bureau du procureur réexaminera la question de savoir s'il convient ou non de présenter une nouvelle demande de condamnation», a-t-il déclaré.

Les procureurs avaient accusé les deux jeunes hommes, âgés de 18 et 21 ans au moment des faits, d'avoir assassiné leurs parents pour hériter de leur fortune de 14 millions de dollars. Les frères ont, eux, présenté ces meurtres comme une tentative désespérée d'autodéfense, en affirmant avoir été violés pendant des années par leur père.

La série «Monstres: L'histoire de Lyle et Erik Menendez» ainsi qu'un documentaire produits par Netflix ont récemment relancé l'intérêt pour cette affaire et le dossier suscite une véritable frénésie, avec une mobilisation en ligne en faveur des deux frères.