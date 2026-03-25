La Première dame des Etats-Unis, Melania Trump, était accompagnée mercredi d'un invité surprise pour un événement à la Maison Blanche: un robot humanoïde capable de marcher et de parler.

La Première dame des États-Unis, Melania Trump, marche aux côtés d'un robot humanoïde à son arrivée au sommet de la Coalition mondiale « Fostering the Future Together », qui se tient dans la Salle Est de la Maison Blanche à Washington, DC, le 25 mars 2026. (Photo : Oliver Contreras / AFP) AFP

Agence France-Presse Valérie Passello

En lieu et place de son époux, l'androïde «Figure 3» était présent aux côtés de Melania Trump sur le tapis rouge à Washington.

La priorité de la Première dame pendant le second mandat de Donald Trump se porte sur l'intelligence artificielle et le numérique, et elle accueillait un sommet sur l'éducation des enfants aux technologies auquel participait notamment Brigitte Macron, épouse du président français.

«Merci à la Première dame Melania Trump de m'avoir invité à la Maison Blanche», a déclaré le robot gris et noir en agitant ses mains. «Il n'est pas exagéré d'affirmer que vous êtes mon premier invité humanoïde fabriqué aux Etats-Unis à venir à la Maison Blanche», a déclaré la Première dame de 55 ans qui lisait des remarques préparées.

L'ancienne mannequin a ensuite évoqué comment des humanoïdes aidés de l'IA seraient bientôt utilisés pour instruire les enfants. «Imaginez un éducateur humanoïde nommé Platon. L'accès à l'étude des classiques est désormais instantané», a-t-elle affirmé.

«De manière prévisible, nos enfants développeront une pensée critique profonde, et des capacités de raisonnement indépendant», a ajouté la mère du plus jeune fils de Donald Trump, Barron, âgé de 20 ans.

Après avoir été une figure furtive lors du premier mandat du milliardaire républicain, la Première dame a pris un rôle davantage sur le devant de la scène depuis le retour de son époux à la Maison Blanche l'an dernier.

Melania Trump a notamment organisé plusieurs événements centrés sur l'IA et sur la protection des enfants sur internet.

Mais elle a également entrepris plusieurs projets lucratifs, comme le documentaire «Melania» -- pour lequel Amazon a payé plusieurs dizaines de millions de dollars -- mais aussi un audiolivre de son autobiographie dont la narration est effectuée par une IA.

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