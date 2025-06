Le «roi de Suisse» confisque leur rue aux citoyens !

Jonas Lauwiner s'est approprié plus de 150 terrains sans propriétaire. Dans le canton de Lucerne, le bon vouloir de l'autoproclamé «roi de Suisse» pourrait coûter cher aux riverains d'une petite rue.

Jonas Lauwiner se qualifie lui-même de «roi de Suisse» et s'approprie des dizaines de terrains sans maître. Instagram/Jonas_Lauwiner

Andreas Fischer

Il l'a encore fait: l'autoproclamé «roi de Suisse» s'est enrichi d'un nouveau terrain auparavant sans propriétaire. Dans la commune de Geuensee, dans le canton de Lucerne, Jonas Lauwiner possède désormais le Rosenweg. Les riverains sont dupés, le canton est impuissant et le «roi» peut poser des conditions d'utilisation et/ou de restitution, comme le rapporte la «Luzerner Zeitung».

Rappelons encore une fois que la Suisse n'est pas une monarchie et que Jonas Lauwiner n'est bien sûr pas non plus un roi et que , selon le «Blick», il travaille à titre principal comme informaticien dans une entreprise pharmaceutique.

Néanmoins, il s'est entre-temps constitué un empire considérable. Il règne sur plus de 150 terrains en Suisse, qu'il s'est appropriés grâce à une astuce simple.

Pour cela, il profite d'une lacune dans la jurisprudence et recherche de manière ciblée des terrains sans propriétaire. Ces terrains qui n'appartiennent à personne sont plus nombreux qu'on ne le pense en Suisse.

En principe, toute personne peut s'approprier de tels terrains. Une simple inscription au registre foncier suffit pour prendre possession du terrain. Seul coût: les frais de dossier officiels de quelques centaines de francs.

C'est ce qui s'est passé à Geuensee. Comme les habitants du Rosenweg n'ont pas été assez rapides pour fonder une coopérative routière, Lauwiner leur a quasiment «piqué la route sous le nez» et pourrait même exiger de l'argent pour le droit de passage.

En attendant, Jonas Lauwiner a fait trois propositions aux riverains sur la manière dont ils pourraient récupérer la rue. Première possibilité: ils rebaptisent le Rosenweg en «Lauwinerweg». Mais personne ne le souhaite. Restent les options deux et trois: racheter la route pour 80'000 à 150'000 francs ou l'échanger contre un terrain de même valeur. Mais cela non plus n'est pas considéré comme réaliste.

«Il est déjà conscient que nous ne sommes pas dans le canton de Zoug et que nous ne pouvons pas payer de tels prix», explique Janine Wapf, responsable du département construction et infrastructure de la commune de Geuensee. Elle confirme que Lauwiner n'a rien fait de mal et que le transfert de propriété est légal.

Mais les riverains doivent s'attendre à ce que Lauwiner puisse exiger «certaines contributions au périmètre» pour les futurs travaux d'entretien de sa route.