Paul Auster, auteur américain prolifique de romans, poèmes et films propulsé sur la scène littéraire internationale par sa «Trilogie new-yorkaise», est mort de complications d'un cancer du poumon à l'âge de 77 ans, a annoncé le New York Times mardi.

Keystone

Paul Auster est décédé à son domicile de Brooklyn, à New York, aux États-Unis, a indiqué le quotidien, qui cite une amie du romancier, Jacki Lyden.

Le diagnostic de son cancer avait été annoncé l'an dernier par son épouse, l'écrivaine Siri Hustvedt. Malgré la maladie, il a achevé un dernier livre à la tonalité nostalgique, «Baumgartner».

Né dans l'Etat du New Jersey, Paul Auster est devenu une icône littéraire de New York avec sa «Trilogie new-yorkaise» parue en 1987 et qui a donné une tournure philosophique au genre du roman policier.

Egalement scénariste, Paul Auster a contribué au film «Smoke», qui dresse le portrait d'âmes perdues gravitant autour d'un débit de tabac de Brooklyn. Parmi ses autres œuvres à succès figurent notamment «Moon Palace», «Le Livre des illusions» et «Brooklyn Follies».

