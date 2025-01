(ETX Daily Up) – Après avoir écoulé plus de 55 millions de guides au cours de ses cinquante ans de règne dans les librairies au rayon tourisme, le Routard embarque dans une autre dimension avec une plateforme de réservation de séjours.

Le Routard prend part désormais à la distribution de voyages Courtesy of voyages.routard.com

ETX Studio Relax

Après cinquante ans de bons et loyaux services, célébrés en 2023, le guide du Routard a décidé de passer de l'autre côté de la recommandation pour suggérer des séjours. La célèbre parution de la maison d'édition Hachette s'est associée à CMS Vacances pour être désormais partie prenante dans la distribution de voyages, comme l'a repéré Tourmag.com, le média de référence des agents de voyages. Il s'agit d'un acteur important du secteur, dont le siège social est situé à Bordeaux, et est surtout une filiale du groupe AERTiCKET, un géant berlinois de la vente de billets d'avion.

A ceux qui crieront au brouillage des frontières entre objectivité d'une publication et commercialisation de séjours, le Routard indique bien sur sa nouvelle plateforme «ne pas être une agence de voyages». En l'occurrence, celle-ci cite précisément Cyberterre, qui n'est autre que la société d'édition du site Routard.com. Rappelons aussi que le guide cite traditionnellement dans ses premières pages les noms de compagnies aériennes et ferroviaires mais aussi d'agences de locations de voiture pour construire un séjour.

Sur la plateforme Voyages.routard.com, on trouve ainsi aussi bien des circuits que des packs avec vol+hôtel. Précisément, on y trouve actuellement des city-breaks pour visiter Barcelone, mais aussi une escapade brésilienne vers Rio de Janeiro à l'occasion du carnaval ou encore un road trip au Vietnam. On peut sinon créer son propre road trip, pour inclure les billets d'avion, les hébergements et la location de voiture.

L'intérêt d'un tel acteur du voyage, c'est bien sûr l'expertise du Routard qui relie chacune de ses offres à des articles et ses coups de coeur publiés en ligne. La force de frappe n'est pas négligeable quand on sait que 2,287 millions de visiteurs ont consulté le site Routard.com rien qu'en décembre dernier. Seul le Petit Futé fait mieux, avec ses 2,929 millions de visiteurs mensuels.

L'incursion du Routard dans la distribution de voyages s'inscrit en réalité dans un phénomène généralisé consistant pour des acteurs du tourisme à prendre part à ce type d'activité, sur laquelle on ne les attendait pas forcément. En début de mois, Air France a étonné son monde en annonçant le lancement de Air France Holidays, une nouvelle offre se voulant complète avec des séjours vol+hôtel valables dans plus de 400 destinations dans le monde. Mais, rappelons qu'Easyjet a lancé les hostilités bien avant avec Easyjet Holidays, alors même que la compagnie aérienne low-cost exploitait déjà les hôtels Easy.