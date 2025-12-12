  1. Clients Privés
«Pire situation possible» Le Royaume-Uni frappé par une «vague sans précédent de super grippe»

Gregoire Galley

12.12.2025

Le gouvernement britannique a exhorté vendredi les médecins à renoncer à une grève prévue pendant cinq jours peu avant Noël, alors que le Royaume-Uni fait face à une «vague sans précédent de super grippe», selon le service de santé public britannique.

Les cas de grippe atteignent un niveau record pour cette période de l'année au Royaume-Uni (image d’illustration).
Les cas de grippe atteignent un niveau record pour cette période de l'année au Royaume-Uni (image d’illustration).
ats

Agence France-Presse

12.12.2025, 21:12

12.12.2025, 21:14

Le Premier ministre travailliste Keir Starmer et son ministre de la Santé Wes Streeting ont appelé tout à tour ces médecins «résidents» - au statut proche de celui des internes en France - à renoncer à leur mouvement prévu du 17 au 22 décembre.

M. Streeting a souligné dans le journal The Times que le service de santé public, le NHS, se trouvait dans une «situation incroyablement précaire» et faisait face à «un défi inédit depuis la pandémie» de Covid-19.

Tout en réaffirmant son soutien au droit de grève, Keir Starmer a lui estimé qu'une grève de cinq jours serait «irresponsable» et mettrait «le NHS et ses patients en danger», dans un éditorial publié dans The Guardian.

Reprenant lui aussi la comparaison avec la pandémie de Covid-19, il a estimé que «l'idée de faire grève dans ce contexte était franchement inimaginable».

Selon les chiffres publiés jeudi par le NHS, les cas de grippe atteignent un niveau record pour cette période de l'année. Le nombre de cas a bondi de 55% en une semaine, avec une moyenne de 2.660 patients hospitalisés chaque jour la semaine dernière.

«Avec une demande record pour les services d'urgence et les ambulances et une grève imminente des médecins résidents, cette vague sans précédent de super grippe place le NHS dans la pire situation possible pour cette période de l'année», s'est alarmée la directrice médicale nationale du NHS, Meghana Pandit.

Début précoce. La grippe explose: +65,9% en une semaine, les consultations bondissent

Début précoceLa grippe explose: +65,9% en une semaine, les consultations bondissent

Nouvelle proposition

La situation du NHS, dans une profonde crise avec des délais d'attente extrêmement longs pour les rendez-vous, est un enjeu politique majeur pour le gouvernement travailliste, très impopulaire. Si la grève prévue à partir de mercredi se confirmait, il s'agirait de la 14e pour les médecins depuis mars 2023.

Les médecins «résidents» sont en conflit avec le gouvernement sur les salaires et les formations. Wes Streeting a accédé à la demande du syndicat des médecins que les praticiens formés au Royaume-Uni soient prioritaires pour obtenir des formations par rapport aux candidats étrangers. Le nombre de places pour ces formations sera également augmenté.

Mais, a ajouté le ministre, le gouvernement «ne peut et ne veut pas bouger sur les salaires, surtout après une augmentation de 28,9% au cours des trois dernières années et la plus forte revalorisation de tout le secteur public ces deux dernières années».

La British Medical Association, qui représente les médecins résidents, réclame 26% supplémentaires, estimant cette revalorisation nécessaire pour restaurer le niveau des rémunérations après des années de hausses inférieures à l'inflation. Elle doit soumettre la nouvelle proposition du gouvernement à ses membres via un sondage en ligne qui se clôturera lundi.

Suisse. L'OFSP enregistre deux fois plus de cas de grippe qu'il y a un an

SuisseL'OFSP enregistre deux fois plus de cas de grippe qu'il y a un an

Le Royaume-Uni frappé par une «vague sans précédent de super grippe»