Tronçonné par des vandales, le Sycamore Gap tree prend sa revanche!

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Angleterre Tronçonné par des vandales, le Sycamore Gap tree prend sa revanche!

ATS

22.11.2025 - 08:22

Cinq plants issus des graines du célèbre Sycamore Gap tree, arbre emblématique du nord de l'Angleterre seront plantés ce weekend, a annoncé vendredi le National Trust, organisme gardien du patrimoine national. Le sycomore avait été abattu à la tronçonneuse par des vandales en 2023.

Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2023, deux hommes armés d'une tronçonneuse avaient abattu l'arbre. L'un d'eux avait filmé l'autre abattant l'arbre, avant de lui envoyer la vidéo.
Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2023, deux hommes armés d'une tronçonneuse avaient abattu l'arbre. L'un d'eux avait filmé l'autre abattant l'arbre, avant de lui envoyer la vidéo.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.11.2025, 08:22

L'objectif de l'opération, qui s'inscrit dans le cadre du projet baptisé «Arbres de l'espoir» du National Trust, est de mettre en terre 49 plants issus des graines de cet arbre à travers le Royaume-Uni. Au total, l'organisme dit avoir reçu plus de 500 demandes émanant notamment d'écoles ou d'hôpitaux.

Après concertation, il a été décidé de planter les cinq premiers plants ce samedi, indique le communiqué de l'institution.

Trois lieux ont été choisis: le Sanctuary Tree à Coventry (centre), un lieu créé par un groupe d'adolescents où des arbres abîmés ou menacés sont soignés jusqu'à leur rétablissement, un site commémorant la catastrophe minière de Minnie Pit de 1918, dans le centre de l'Angleterre, et le site d'une ex-base militaire de la Royal Air Force, dans le sud-est de l'Angleterre.

D'autres plants seront mis en terre dans les jours qui suivent, selon le communiqué.

«C'est incroyable de penser que ce week-end, les premiers 'descendants' de ce célèbre arbre seront plantés – on a l'impression que c'était hier que les timides premières pousses apparaissaient», s'est félicité Andrew Poad, directeur général des propriétés du National Trust situées le long du mur d'Hadrien, où se dressait le Sycamore Gap Tree.

Cet érable sycomore majestueux, niché depuis plus de 100 ans entre deux collines dans un paysage spectaculaire du Northumberland (nord), était l'un des arbres les plus photographiés d'Angleterre.

Il était connu dans le monde entier depuis son apparition dans le film «Robin des Bois: Prince des voleurs» avec Kevin Costner en 1991.

Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2023, deux hommes armés d'une tronçonneuse avaient abattu l'arbre. L'un d'eux avait filmé l'autre abattant l'arbre, avant de lui envoyer la vidéo.

Les deux vandales ont été condamnés mi-juillet à quatre ans et trois mois de prison par le tribunal de Newcastle pour cet acte de vandalisme qui a indigné l'opinion publique.

Les plus lus

Lausanne: petite victoire pour le policier qui avait créé un groupe WhatsApp raciste
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Tronçonné par des vandales, le Sycamore Gap tree prend sa revanche!
Assaut d'amabilités entre Trump et Mamdani
L'Assemblée rejette à la quasi-unanimité le budget
Marjorie Taylor Greene annonce sa démission du Congrès américain