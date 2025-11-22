Tronçonné par des vandales, le Sycamore Gap tree prend sa revanche!

Cinq plants issus des graines du célèbre Sycamore Gap tree, arbre emblématique du nord de l'Angleterre seront plantés ce weekend, a annoncé vendredi le National Trust, organisme gardien du patrimoine national. Le sycomore avait été abattu à la tronçonneuse par des vandales en 2023.

L'objectif de l'opération, qui s'inscrit dans le cadre du projet baptisé «Arbres de l'espoir» du National Trust, est de mettre en terre 49 plants issus des graines de cet arbre à travers le Royaume-Uni. Au total, l'organisme dit avoir reçu plus de 500 demandes émanant notamment d'écoles ou d'hôpitaux.

Après concertation, il a été décidé de planter les cinq premiers plants ce samedi, indique le communiqué de l'institution.

Trois lieux ont été choisis: le Sanctuary Tree à Coventry (centre), un lieu créé par un groupe d'adolescents où des arbres abîmés ou menacés sont soignés jusqu'à leur rétablissement, un site commémorant la catastrophe minière de Minnie Pit de 1918, dans le centre de l'Angleterre, et le site d'une ex-base militaire de la Royal Air Force, dans le sud-est de l'Angleterre.

D'autres plants seront mis en terre dans les jours qui suivent, selon le communiqué.

«C'est incroyable de penser que ce week-end, les premiers 'descendants' de ce célèbre arbre seront plantés – on a l'impression que c'était hier que les timides premières pousses apparaissaient», s'est félicité Andrew Poad, directeur général des propriétés du National Trust situées le long du mur d'Hadrien, où se dressait le Sycamore Gap Tree.

Cet érable sycomore majestueux, niché depuis plus de 100 ans entre deux collines dans un paysage spectaculaire du Northumberland (nord), était l'un des arbres les plus photographiés d'Angleterre.

Il était connu dans le monde entier depuis son apparition dans le film «Robin des Bois: Prince des voleurs» avec Kevin Costner en 1991.

Les deux vandales ont été condamnés mi-juillet à quatre ans et trois mois de prison par le tribunal de Newcastle pour cet acte de vandalisme qui a indigné l'opinion publique.