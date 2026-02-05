Le Salon du livre de Genève, qui aura lieu du 18 au 22 mars, célèbre ses 40 ans avec des animations inédites. Près de 800 auteurs et personnalités francophones sont attendus à Palexpo, dont Laure Adler, Patrick Chappatte, Hélène Dorion et Douglas Kennedy, les quatre invités d'honneur de cette édition.

L'édition 2025 avait attiré 60'000 visiteurs en cinq jours. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Durant cinq jours, la manifestation gratuite entend célébrer la littérature comme une expérience culturelle et collective en faisant dialoguer les formes, les genres et les générations. Pour lancer symboliquement cette 40e édition, neuf librairies genevoises accueilleront chacune, le jeudi en fin de journée, une personnalité du cru pour partager son rapport intime aux livres et à la lecture.

Un espace dédié à cet anniversaire accueillera une exposition et des oeuvres immersives. Deux tables rondes reviendront sur l'histoire du salon et se pencheront sur son avenir, tandis que des moments musicaux ponctueront les fins de journées.

Dialogues

A nouveau, la manifestation donne carte blanche à ses invités d'honneur. La journaliste française Laure Adler a choisi de dialoguer avec la journaliste Julie Brafman, la philosophe Claire Marin, la chanteuse Camille et la poétesse Laura Vazquez. Le dessinateur de presse suisse Patrick Chappatte convie son homologue Herrmann, l'auteur Laurent Gaudé ainsi que le dessinateur Fiami et la comédienne Brigitte Rosset autour des «Fables», de La Fontaine.

Pour sa part, la poétesse québécoise Hélène Dorion a invité l'essayiste Belinda Cannone, la psychanalyste Laurence Joseph et le poète Jean-Pierre Siméon. Quant au romancier américain Douglas Kennedy, il échangera avec des proches: sa compagne Laure Gasparotto, historienne du vin, son fils Max Kennedy, photographe, et son ami Laurent de Wilde, musicien de jazz.

Manga et Petzi

Cette année, onze scènes thématiques accueilleront des personnalités, des rencontres et des débats autour d'enjeux contemporains. Parmi les auteurs annoncés figurent Pierre Assouline, Charlotte Casiraghi, Nancy Huston, Gaëlle Josse, Pascal Bruckner ou encore Mikhaïl Chichkine. La jeunesse ne sera pas en reste avec un focus sur le manga et les 75 ans de Petzi.

Le salon proposera aussi quatre expositions et des animations. Plusieurs prix littéraires et artistiques seront remis, dont les tout nouveaux prix Fabrizio Calvi, en hommage au journaliste d'investigation franco-italien mort en 2021, qui distinguent un livre et un roman graphique d'enquête.

Le Salon du livre, qui recevra quelque 250 exposants, sera à nouveau l'occasion de rencontres entre professionnels, avec des temps forts ouverts au grand public. L'édition 2025 avait attiré 60'000 visiteurs en cinq jours.

