France Le second détenu évadé de la prison de Dijon interpellé à Marseille

ATS

18.12.2025 - 09:11

Le deuxième détenu évadé de la prison de Dijon fin novembre a été interpellé à Marseille jeudi matin, a-t-on appris de sources concordantes, confirmant une information de BFMTV. Il était en fuite depuis trois semaines.

Le deuxième détenu évadé de la prison de Dijon fin novembre a été interpellé à Marseille jeudi matin, a-t-on appris de sources concordantes, confirmant une information de BFMTV. Il était en fuite depuis trois semaines. (image d'illustration)
Le deuxième détenu évadé de la prison de Dijon fin novembre a été interpellé à Marseille jeudi matin, a-t-on appris de sources concordantes, confirmant une information de BFMTV. Il était en fuite depuis trois semaines. (image d'illustration)
AFP

Keystone-SDA

18.12.2025, 09:11

Cet homme de 19 ans, natif de Marseille, s'était évadé avec un autre détenu rattrapé depuis. Il a été interpellé dans la cité des Rosiers, copropriété dégradée dans les quartiers du nord de la ville et connue pour être un point de deal. Interrogé par l'AFP, le parquet de Dijon a confirmé l'interpellation, sans plus de détails.

Ce fugitif faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol. Il est considéré comme «potentiellement dangereux» par la justice. Il était en détention provisoire après avoir été mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs.

Le 27 novembre, il s'était évadé avec un autre détenu de la maison d'arrêt dijonnaise, un établissement vétuste, en sciant les barreaux de leur cellule avec une lame de scie à métaux, vraisemblablement livrée par drone.

L'un d'eux, âgé de 32 ans, qui était en détention provisoire pour violences conjugales, avait été repris 24 heures seulement après sa cavale, arrêté dans le bar d'un village de Saône-et-Loire.

Le 30 novembre, un complice de l'évasion, également âgé de 19 ans, avait été interpellé lors d'une opération policière à Besançon. Il avait été mis en examen pour complicité d'évasions en bande organisée et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire.

