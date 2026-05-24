Plus qu'une simple coiffure, un mode de vie «ouvert à l'aventure» à célébrer: des centaines de participants se sont rassemblés ce week-end dans le sud de la Belgique pour le championnat d'Europe annuel de la coupe mulet, longtemps ringardisée.

"C'est politique, c'est une revendication" : la coupe mulet ne passe jamais inaperçue. En Belgique, le "Festival de la coupe mulet" rassemble tous ceux qui revendiquent "l'esprit mulet", pour sa liberté et sa tolérance. #JT13H pic.twitter.com/82HDSYPC13 — franceinfo (@franceinfo) May 24, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Rendu populaire dans les années 1980, le mulet se caractérise généralement par une frange et des côtés rasés de près, contrastant avec des mèches longues qui tombent dans la nuque. Ou, comme le résume la formule consacrée: «Le sérieux à l'avant, la fête à l'arrière».

Depuis qu'un groupe de passionnés en Belgique a repris l'idée venue d'Australie d'organiser une compétition en son honneur, cette coiffure longtemps tombée en désuétude a opéré un retour subversif ces dernières années.

Il s'agit de la quatrième édition de ce championnat d'Europe capillaire. Pour bon nombre de prétendants au titre, originaires de France, d'Espagne ou d'Angleterre, la coupe mulet est bien plus qu'une simple coiffure. C'est devenu un véritable mode de vie.

«Le mulet il est ouvert à l'autre, à la différence, à l'aventure. Il a un côté fou», affirme le porte-parole de l'événement, David Hubert, qui utilise le pseudonyme d'Edgar Funkel.

Pour tenter de remporter le titre de «meilleure coupe mulet» d'Europe, les candidats ont d'abord dû remplir un questionnaire afin de se présenter. «Bien sûr, on élit une belle coupe de cheveux mais ce qu'on veut surtout c'est élire une belle personne», explique Lolita Demoustiez, 39 ans, membre du jury connue sous le nom de Dalita.

«Pour nous ce qui est important, c'est que le porteur du mulet soit vraiment porteur de valeurs comme la tolérance, la bienveillance, la liberté d'être soi-même», ajoute-t-elle.

Christine, une participante belge âgée de 60 ans, confie que sa nouvelle coupe de cheveux, qui ne passe pas inaperçue, l'a aidée récemment à surmonter une période difficile. «Ca fait un bien fou et je n'ai toujours pas pris d'antidépresseur. Vive le mulet !»

Une cinquantaine de finalistes ont été sélectionnés pour présenter leurs coupes mulet devant un public enthousiaste. Les lauréats ont été désignés dans différentes catégories, «mulet junior», «mulet traditionnel», «mulet original» ou encore «mulet vétéran».

C'est finalement le duo composé de Bérénice, 44 ans, et Samuel, 46 ans -- mieux connus de leurs fans sous le nom de BesaMulet -- qui a été désigné grand vainqueur de l'édition 2026.