  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La revanche des nuques longues «Le sérieux à l'avant, la fête à l'arrière» : le mulet à l'honneur en Belgique

Clara Francey

24.5.2026

Plus qu'une simple coiffure, un mode de vie «ouvert à l'aventure» à célébrer: des centaines de participants se sont rassemblés ce week-end dans le sud de la Belgique pour le championnat d'Europe annuel de la coupe mulet, longtemps ringardisée.

Agence France-Presse

24.05.2026, 15:23

24.05.2026, 15:24

Rendu populaire dans les années 1980, le mulet se caractérise généralement par une frange et des côtés rasés de près, contrastant avec des mèches longues qui tombent dans la nuque. Ou, comme le résume la formule consacrée: «Le sérieux à l'avant, la fête à l'arrière».

Depuis qu'un groupe de passionnés en Belgique a repris l'idée venue d'Australie d'organiser une compétition en son honneur, cette coiffure longtemps tombée en désuétude a opéré un retour subversif ces dernières années.

Il s'agit de la quatrième édition de ce championnat d'Europe capillaire. Pour bon nombre de prétendants au titre, originaires de France, d'Espagne ou d'Angleterre, la coupe mulet est bien plus qu'une simple coiffure. C'est devenu un véritable mode de vie.

«Le mulet il est ouvert à l'autre, à la différence, à l'aventure. Il a un côté fou», affirme le porte-parole de l'événement, David Hubert, qui utilise le pseudonyme d'Edgar Funkel.

Pour tenter de remporter le titre de «meilleure coupe mulet» d'Europe, les candidats ont d'abord dû remplir un questionnaire afin de se présenter. «Bien sûr, on élit une belle coupe de cheveux mais ce qu'on veut surtout c'est élire une belle personne», explique Lolita Demoustiez, 39 ans, membre du jury connue sous le nom de Dalita.

«Pour nous ce qui est important, c'est que le porteur du mulet soit vraiment porteur de valeurs comme la tolérance, la bienveillance, la liberté d'être soi-même», ajoute-t-elle.

Christine, une participante belge âgée de 60 ans, confie que sa nouvelle coupe de cheveux, qui ne passe pas inaperçue, l'a aidée récemment à surmonter une période difficile. «Ca fait un bien fou et je n'ai toujours pas pris d'antidépresseur. Vive le mulet !»

Une cinquantaine de finalistes ont été sélectionnés pour présenter leurs coupes mulet devant un public enthousiaste. Les lauréats ont été désignés dans différentes catégories, «mulet junior», «mulet traditionnel», «mulet original» ou encore «mulet vétéran».

C'est finalement le duo composé de Bérénice, 44 ans, et Samuel, 46 ans -- mieux connus de leurs fans sous le nom de BesaMulet -- qui a été désigné grand vainqueur de l'édition 2026.

Les plus lus

Alain Prost victime d'un violent cambriolage chez lui à Nyon
«Ce matin, un missile est tombé à 100 mètres de chez mes parents»
Donald Trump aurait affirmé qu'un accord final avec l'Iran inclurait le dossier nucléaire
Kevin Fiala : «Je suis passé d'un fol espoir à une grande déception»
Une amende fiscale de plusieurs millions contre Pierin Vincenz
St-Gall brise le rêve du SLO et met fin à 57 ans d'attente