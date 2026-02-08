On cherche un nouveau chef d'équipe... mais pas de la génération Z

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une annonce interpelle On cherche un nouveau chef d'équipe... mais pas de la génération Z

Lea Oetiker

8.2.2026

Le service d'aide et de soins à domicile «Fit for Care» cherche une nouvelle direction d'équipe, mais expressément pas quelqu'un de la «génération Z». Qu'est-ce qui se passe ?

L'annonce d'emploi sur Jobs.ch.
L'annonce d'emploi sur Jobs.ch.
Screenshot Jobs.ch

Lea Oetiker

08.02.2026, 12:26

08.02.2026, 14:01

Le service d'aide et de soins à domicile «Fit for Care» cherche un nouveau collaborateur. Dans une offre d'emploi publiée sur jobs.ch, ils recherchent une «direction d'équipe de soins avec du cœur et de l'esprit - pas de génération Z».

C'est la «NZZ am Sonntag» qui a passé l'annonce. Lorsque le journal a demandé pourquoi toute une tranche d'âge était exclue, l'entreprise a renoncé à prendre position. Nul besoin de justifications, l'annonce elle-même fournit une explication: on ne veut pas d'une «mentalité de malade du lundi/vendredi», peut-on lire dans l'annonce.

L'éthique de travail de la génération Z fait depuis longtemps l'objet de controverses. Selon l'Office fédéral de la statistique, les jeunes actifs jusqu'au milieu de la vingtaine s'absentent en moyenne près de deux semaines par an pour cause de maladie, soit nettement plus qu'il y a quelques années. Depuis 2020, ce chiffre a sensiblement augmenté.

Annonce adaptée après coup

L'hôtelier grison Ernst «Aschi» Wyrsch avait déjà qualifié les jeunes de «ramollis» il y a deux ans. «On abandonne trop vite, on est vite agacé, sensible et maladif», avait-il déclaré à la «Südostschweiz».

Les experts en ressources humaines observent également des tensions entre les générations. Pascal Scheiwiller, du groupe Alixio Suisse, a déclaré à la «NZZ am Sonntag» que l'attitude des jeunes ne correspondait pas toujours à celle des supérieurs plus âgés. «Les jeunes exigent plus qu'ils ne fournissent».

Entre-temps, l'entreprise de soins à domicile a réagi: sur son propre site Internet, les références à la génération Z et à la mentalité de malade ont été supprimées. Sur jobs.ch, l'annonce originale reste en ligne. Il n'y a toutefois pas d'infraction à la loi.

«Les jeunes sont plus travailleurs qu'ils ne l'ont été depuis longtemps»

Selon une étude de l'Institut de recherche sur le marché du travail et l'emploi (IAB) publiée en mars 2025, la génération Z n'est pas du tout plus paresseuse que les autres groupes d'âge.

La motivation au travail de la génération Z a beaucoup changé. Par rapport à 2015, le taux d'activité des 20-24 ans a augmenté de 6,2 %. C'est une valeur supérieure à la moyenne.

Toutefois, dans ce groupe cible, les emplois à temps partiel étaient plus demandés que les emplois à temps plein. Selon les auteurs de l'étude, cela s'explique surtout par le fait que les étudiants travaillent  à côté, aujourd'hui plus souvent qu'auparavant, pour pouvoir financer leur formation.

Le responsable du domaine de recherche de l'IAB, Enzo Weber, souligne: «Le fait que la génération Z exige beaucoup mais travaille peu est un préjugé répandu. Les jeunes sont plus travailleurs qu'ils ne l'ont été depuis longtemps».

Les plus lus

Odermatt-Meillard : la Suisse aligne son duo star en combiné !
Andrew aurait invité Epstein à dîner à Buckingham
On cherche un nouveau chef d'équipe... mais pas de la génération Z
Mais qui peut stopper Thoune ? Servette boit la tasse à La Praille
Nouvelles révélations sur Crans-Montana, skis électriques et fraude chez RUAG
«C’est pire que toutes les maladies qu'ils pensaient que j’avais»