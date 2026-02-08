On cherche un nouveau chef d'équipe... mais pas de la génération Z

Le service d'aide et de soins à domicile «Fit for Care» cherche une nouvelle direction d'équipe, mais expressément pas quelqu'un de la «génération Z». Qu'est-ce qui se passe ?

L'annonce d'emploi sur Jobs.ch. Screenshot Jobs.ch

Lea Oetiker Lea Oetiker

Le service d'aide et de soins à domicile «Fit for Care» cherche un nouveau collaborateur. Dans une offre d'emploi publiée sur jobs.ch, ils recherchent une «direction d'équipe de soins avec du cœur et de l'esprit - pas de génération Z».

C'est la «NZZ am Sonntag» qui a passé l'annonce. Lorsque le journal a demandé pourquoi toute une tranche d'âge était exclue, l'entreprise a renoncé à prendre position. Nul besoin de justifications, l'annonce elle-même fournit une explication: on ne veut pas d'une «mentalité de malade du lundi/vendredi», peut-on lire dans l'annonce.

L'éthique de travail de la génération Z fait depuis longtemps l'objet de controverses. Selon l'Office fédéral de la statistique, les jeunes actifs jusqu'au milieu de la vingtaine s'absentent en moyenne près de deux semaines par an pour cause de maladie, soit nettement plus qu'il y a quelques années. Depuis 2020, ce chiffre a sensiblement augmenté.

Annonce adaptée après coup

L'hôtelier grison Ernst «Aschi» Wyrsch avait déjà qualifié les jeunes de «ramollis» il y a deux ans. «On abandonne trop vite, on est vite agacé, sensible et maladif», avait-il déclaré à la «Südostschweiz».

Les experts en ressources humaines observent également des tensions entre les générations. Pascal Scheiwiller, du groupe Alixio Suisse, a déclaré à la «NZZ am Sonntag» que l'attitude des jeunes ne correspondait pas toujours à celle des supérieurs plus âgés. «Les jeunes exigent plus qu'ils ne fournissent».

Entre-temps, l'entreprise de soins à domicile a réagi: sur son propre site Internet, les références à la génération Z et à la mentalité de malade ont été supprimées. Sur jobs.ch, l'annonce originale reste en ligne. Il n'y a toutefois pas d'infraction à la loi.

«Les jeunes sont plus travailleurs qu'ils ne l'ont été depuis longtemps»

Selon une étude de l'Institut de recherche sur le marché du travail et l'emploi (IAB) publiée en mars 2025, la génération Z n'est pas du tout plus paresseuse que les autres groupes d'âge.

La motivation au travail de la génération Z a beaucoup changé. Par rapport à 2015, le taux d'activité des 20-24 ans a augmenté de 6,2 %. C'est une valeur supérieure à la moyenne.

Toutefois, dans ce groupe cible, les emplois à temps partiel étaient plus demandés que les emplois à temps plein. Selon les auteurs de l'étude, cela s'explique surtout par le fait que les étudiants travaillent à côté, aujourd'hui plus souvent qu'auparavant, pour pouvoir financer leur formation.

Le responsable du domaine de recherche de l'IAB, Enzo Weber, souligne: «Le fait que la génération Z exige beaucoup mais travaille peu est un préjugé répandu. Les jeunes sont plus travailleurs qu'ils ne l'ont été depuis longtemps».