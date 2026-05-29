  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Attaque au couteau Le service de psychiatrie de Winterthour lance une enquête externe

ATS

29.5.2026 - 08:10

Le service de psychiatrie de Winterthour (ZH) a lancé une enquête externe suite à l'attaque au couteau survenue jeudi à la gare de la ville. Une clinique psychiatrique avait estimé que l'auteur des faits «ne présentait aucun danger pour lui-même ni pour autrui».

L'homme de 31 ans qui a blessé au couteau trois personnes jeudi à Winterthour souffre de troubles psychiques et était hospitalisé dans une clinique psychiatrique.
L'homme de 31 ans qui a blessé au couteau trois personnes jeudi à Winterthour souffre de troubles psychiques et était hospitalisé dans une clinique psychiatrique.
ATS

Keystone-SDA

29.05.2026, 08:10

29.05.2026, 08:15

Cette enquête administrative externe a pour but d'examiner les procédures et les responsabilités qui ont conduit à la sortie de cet homme, a indiqué vendredi la Psychiatrie intégrée de Winterthour (ipw). L'institution se dit choquée et profondément bouleversée par ces événements.

L'homme de 31 ans souffre de troubles psychiques et était hospitalisé dans une clinique psychiatrique. Il s'était présenté lundi à la police municipale dans un état de confusion et avait été interné dans un établissement psychiatrique à titre préventif.

«A la clinique, il a été décidé qu'il ne représentait un danger ni pour autrui ni pour lui-même», a expliqué jeudi le ministre cantonal en charge de la sécurité, Mario Fehr (sans parti). «Apparemment, cette évaluation était erronée». Le suspect a quitté la clinique mercredi soir pour rentrer chez lui. Le lendemain, il agressait et blessait au couteau trois personnes, dont une grièvement.

Les plus lus

Idylle au TF: le juge retrouve une caméra cachée dans une haie de sa propriété en Valais
Une chirurgienne esthétique: «Nous observons de nouveaux profils de patient*es»
Enfin la revanche : la Suisse plie la Suède dans un sacré bras de fer !
La fin des caisses self-scanning ? Pourquoi le système est en crise
«On voulait vraiment les agresser et être physiques envers eux»
Une fusée de Blue Origin explose sur sa rampe de lancement !