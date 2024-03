Le simple fait de toucher du carfentanil peut provoquer une overdose

C'est la drogue la plus insidieuse et, selon les experts, la plus dangereuse au monde : le carfentanil. Un simple contact peut entraîner une overdose. Qu'est-ce qui rend cette substance si dangereuse ?

Deux milligrammes de fentanyl suffisent pour tuer une personne. Le carfentanil est encore plus dangereux. KEYSTONE

Turnhout est une ville tranquille de la partie flamande de la Belgique, capitale de l'industrie graphique, connue pour la production de jeux de cartes et... pour être le lieu d'origine de la drogue la plus mortelle au monde.

Au milieu du siècle dernier, le chimiste et médecin Paul Janssen travaillait sur les médicaments psychoactifs. Avec succès, puisqu'en en décembre 1960 il réussit à mettre au point un médicament révolutionnaire : le fentanyl, un puissant analgésique.

Cet opiacé synthétique est environ cent fois plus puissant que la morphine et surpasse tout ce que l'industrie pharmaceutique avait à offrir à l'époque. Depuis lors, le fentanyl est utilisé pour le traitement des douleurs intenses et prolongées qui ne peuvent être correctement traitées que par des analgésiques forts.

Cauchemar mortel

Mais ce qui partait d'une bonne intention s'est depuis longtemps transformé en un cauchemar mortel. Au fil des ans, des dérivés du fentanyl ont été développés, parmi lesquels le carfentanil.

Cette substance est cent fois plus puissante que le fentanyl. Initialement développée pour l'euthanasie des grands mammifères terrestres comme les éléphants ou les rhinocéros, cette substance est aujourd'hui de plus en plus disponible sur le marché noir et est utilisée comme stupéfiant, avec des conséquences fatales.

Alors que le fentanyl est déjà responsable de dizaines de milliers de décès chaque année rien qu'aux États-Unis, le carfentanil menace d'avoir des effets encore plus dévastateurs. Il est si puissant que 0,1 gramme suffit à produire 10'000 doses pour les consommateurs d'opiacés.

L'anesthésique est 7'500 fois plus puissant que la morphine et provoque un arrêt respiratoire fatal. Le simple fait de le toucher peut même entraîner une overdose chez l'homme, alors que le renifler peut être fatal pour les chiens renifleurs de drogue.

Selon les experts, le carfentanil est la «drogue la plus mortelle au monde», comme l'écrit «N-TV».

Une marge bénéficiaire incroyable

Cependant, le fentanyl et le carfentanil sont très prisés par les trafiquants de drogue, notamment au Mexique, en Chine et aux États-Unis. La raison en est l'incroyable marge bénéficiaire.

Selon la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine, la production d'un kilogramme d'héroïne coûte entre 6'000 et 7'000 dollars. La drogue est vendue dans la rue pour environ 80'000 dollars le kilo.

Dans le cas du fentanyl, les trafiquants peuvent s'attendre à des profits encore plus élevés en raison de son énorme puissance. La production d'un kilo coûte environ 5'000 dollars. Cependant, comme il peut être rendu beaucoup plus puissant, il génère un chiffre d'affaires de plus de 1,5 million de dollars.

Le danger mortel du carfentanil réside souvent dans le fait qu'il est ajouté à d'autres drogues en si petites quantités que les utilisateurs n'en sont pas conscients. En Argentine, au moins 20 personnes sont mortes au printemps 2022 après avoir consommé de la cocaïne contenant ce dangereux anesthésique.

Carfentanyl à Munich, fentanyl en Suisse

L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) a signalé des dizaines de décès dus à la consommation de carfentanil, notamment en Belgique, en Estonie, en Norvège, en Suède et au Royaume-Uni.

Récemment, la drogue a également été trouvée à Munich. Selon une enquête de l'Office national des enquêtes criminelles, elle a été mélangée à une unité d'héroïne confisquée lors du contrôle d'un toxicomane. «Il est possible que l'homme n'ait même pas su ce qui était mélangé à l'héroïne», a déclaré un porte-parole du LKA allemand.

Aucun cas de carfentanil n'a été signalé dans le milieu suisse de la drogue. Mais, selon «20 Minuten», le fentanyl, tout aussi mortel, est arrivé sur les routes suisses...