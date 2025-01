La version espagnole du site en ligne de la Maison-Blanche n'est plus disponible depuis l'arrivée du nouveau président Donald Trump, a constaté l'AFP. La page affiche désormais une erreur «404» et la mention «page not found» ("page non trouvée», en français).

La fermeture de la version espagnole du site de la Maison-Blanche survient dans un contexte de rhétorique violente du président républicain contre les migrants, venus notamment d'Amérique latine. (image d'illustration) IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

La disparition de cette version espagnole a été critiquée par le sénateur démocrate Chuck Schumer qui a appelé à la rétablir. «La suppression de cette ressource rend plus difficile l'accès à des informations essentielles pour nos concitoyens américains», a-t-il dénoncé sur le réseau social X.

La fermeture de la version espagnole du site de la Maison-Blanche survient dans un contexte de rhétorique violente du président républicain contre les migrants, venus notamment d'Amérique latine. Sa victoire à la présidentielle avait été favorisée par l'érosion du soutien de l'électorat latin pour le camp démocrate, d'après les observateurs.

Selon un sondage publié après le scrutin de novembre par NBC News, 53% des électeurs d'origine hispanique ont voté pour Kamala Harris contre 45% pour Donald Trump, un nombre en hausse.

Sur les 340 millions d'habitants, 43 millions de personnes parlent couramment l'espagnol aux Etats-Unis, un nombre qui s'élève à 57 millions en comptant celles ayant des connaissances limitées de la langue, selon le centre de réflexion Hispanic Council.