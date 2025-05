Une attaque informatique touche le site Internet de l’Etat du Valais, depuis jeudi en fin de matinée. Celui-ci a été déconnecté par mesure de précaution. A ce stade, aucun vol ou utilisation de données n’a été constaté.

Jeudi, en fin de matinée, des hackers ont attaqué les sites Internet et Intranet de l'Etat du Valais (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«Les hackers ont disposé temporairement de droits étendus sur les sites Internet et Intranet de l’Etat du Valais, ce qui pourrait permettre de procéder à des modifications sur le site mais ceci n'a pour l'instant pas été constaté», précise Claude-Alain Berclaz, le chef du Service cantonal de l’informatique, interrogé par Keystone-ATS. L'acte malveillant n'a pas été revendiqué. Cette attaque «est de la première attaque de cette ampleur», précise encore Claude-Alain Berclaz.

Selon les informations actuelles transmises par l'Etat du Valais, dans un communiqué, ces attaques n’ont pas permis d’intrusion dans d’autres systèmes informatiques de l’Etat du Valais. Les activités opérationnelles internes de l’Etat ne sont pas impactées.

«Désormais, le but est de remettre le plus rapidement possible notre site Internet en fonction, sans toutefois prendre de quelconques risques», conclut Claude-Alain Berclaz. Des investigations vont se poursuivre durant la soirée de jeudi et la nuit.

L’Etat du Valais dit «avoir pris toutes les mesures pour sécuriser au maximum son environnement informatique. Il applique systématiquement les bonnes pratiques de cybersécurité afin de limiter au maximum les risques de survenance d’une attaque.»