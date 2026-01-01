Deux jeunes de 18 ans sont morts à Bielefeld, dans l'ouest de l'Allemagne, le soir du nouvel an à la suite de l'utilisation d'engins de pyrotechnie artisanale, a annoncé la police.

Plusieurs personnes ont aussi été grièvement blessées dans la nuit à Berlin. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Les deux adolescents «ont déclenché de manière incontrôlée des engins pyrotechniques qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes, à des endroits différents», et ont «subi des blessures mortelles au visage», selon un communiqué de la police locale dans la nuit de mercredi à jeudi.

Selon les autorités, aucun indice de l'intervention d'un tiers n'a été relevé dans un premier temps dans aucun des deux cas. Le parquet a été saisi pour enquêter sur les causes exactes des décès.

Plusieurs personnes ont par ailleurs été grièvement blessées dans la nuit à Berlin lors de la manipulation de feux d'artifice. Plus de 30 blessés ont été pris en charge à l'hôpital des accidents de Berlin (UKB). Pour certains d'entre eux, des doigts ou des parties de la main ont dû être amputés, a indiqué à l'AFP la porte-parole de la clinique, Angela Kijewski. Des brûlures ainsi que des blessures au visage et aux yeux ont également été constatées.

Durant cette même nuit, environ 400 personnes ont été brièvement interpellées dans la capitale allemande, où au moins 24 membres des forces de l'ordre mobilisées ont été blessés, parmi les 4.300 mobilisés, selon la police.

A Hambourg, dix agents ont été blessés lors d'interventions pendant la nuit, selon la police locale.