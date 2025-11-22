Le sort funeste de la famille allemande à Istanbul n'est-il pas un cas isolé?

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Longue liste d'étranges incidents Le sort funeste de la famille allemande à Istanbul n'est-il pas un cas isolé?

dpa

22.11.2025 - 16:09

La mort d'une famille hambourgeoise à Istanbul apparaît pour beaucoup comme un cas isolé et choquant. Mais d'autres incidents dans la ville présentent des parallèles avec le destin de cette famille.

Plusieurs incidents impliquant des touristes ont eu lieu dans la métropole turque d'Istanbul.
Plusieurs incidents impliquant des touristes ont eu lieu dans la métropole turque d'Istanbul.
Symbolfoto: dpa
,

DPA, Rédaction blue News

22.11.2025, 16:09

22.11.2025, 16:29

Le décès d'une famille hambourgeoise à Istanbul soulève encore de nombreuses questions, notamment en ce qui concerne d'autres incidents impliquant des touristes dans la métropole. S'agit-il d'une pure coïncidence ou les cas pourraient-ils être liés? Un aperçu de la situation.

Une famille de Hambourg meurt en vacances

Le père, la mère et leurs deux enfants arrivent à Istanbul le 9 novembre et meurent entre le 13 et le 17 novembre. Le soupçon initial d'une intoxication alimentaire comme cause du décès ne s'est pas confirmé. Leur hôtel, situé dans le quartier de Fatih, est au centre de l'attention après que d'autres clients du même établissement aient reçu des soins médicaux.

Turquie. Intoxication: 11 arrestations après trois décès

TurquieIntoxication: 11 arrestations après trois décès

Selon une expertise préliminaire de la médecine légale diffusée par les médias, un traitement antiparasitaire dans la chambre située en dessous de celle de la famille pourrait avoir causé leur mort. Mais cela n'a pas encore été confirmé. Une intoxication alimentaire comme cause du décès a été jugée moins probable.

Mort mystérieuse d'un entrepreneur allemand

Selon les médias, un entrepreneur s'est plaint de sueurs et de difficultés respiratoires à l'hôtel dans la nuit du 19 novembre, il a été transporté à l'hôpital où il est décédé. Selon l'agence de presse DHA, il se rendait en Turquie depuis l'Allemagne. Les raisons de son décès ne sont pas encore claires.

Son hôtel se trouvait à proximité de l'hôtel de la famille hambourgeoise. Il est situé dans le centre historique de la ville, où des centaines de milliers de touristes sont accueillis chaque année. Selon les médias, les propriétaires affirment qu'il n'y a pas eu de lutte contre les nuisibles dans un passé récent.

Deux sœurs néerlandaises tombent malades

Des sœurs venues des Pays-Bas à Istanbul sont hospitalisées le 19 novembre pour des nausées, des vomissements et des diarrhées depuis leur hôtel de Fatih, avec une suspicion d'intoxication alimentaire, selon l'agence de presse gouvernementale Anadolu. L'une des deux est sortie peu de temps après.

Un père et ses fils néerlandais: les enfants meurent

En août, selon les médias turcs, deux adolescents néerlandais sont retrouvés morts dans une chambre d'hôtel à Istanbul. Ils se seraient rendus en Turquie avec leur père. Celui-ci aurait également été soigné à l'hôpital, mais aurait survécu. La cause du décès des enfants a été supposée être une intoxication alimentaire.

Selon la chaîne NTV, les fils auraient mangé la veille dans un restaurant du quartier animé de Taksim, mais pas le père. Les résultats de l'enquête n'ont pas été rendus publics. Selon les médias, leur hôtel se trouvait également à proximité immédiate de l'hôtel de la famille hambourgeoise.

Mort d'une étudiante allemande Erasmus

Le décès d'une étudiante allemande Erasmus en novembre 2024 avait également été expliqué dans un premier temps par une intoxication alimentaire. Un rapport médico-légal paru ce mois d'août sur la mort de la jeune femme de 21 ans conclut toutefois qu'elle a probablement été empoisonnée par des pesticides contre les punaises de lit, a déclaré son avocat à la dpa.

Le produit destiné à lutter contre les punaises de lit a été utilisé au premier étage, s'est transformé en gaz et s'est répandu dans tout le bâtiment, selon le rapport. L'étudiante vivait au deuxième étage.

25 personnes à l'hôpital après un repas au restaurant

L'un des derniers cas connus est celui de 25 personnes qui ont été hospitalisées après avoir mangé dans un restaurant d'Istanbul et qui sont soupçonnées d'avoir été victimes d'une intoxication alimentaire. Elles sont «généralement en bonne santé» et ont reçu «les examens et traitements médicaux nécessaires», a écrit le chef des autorités sanitaires compétentes de la métropole turque, Abdullah Emre Güner, sur la plate-forme X.

Les personnes concernées auraient commandé vendredi soir (21 novembre) le plat traditionnel lahmacun - une galette recouverte de viande hachée, de légumes et de différentes épices - dans un restaurant du quartier de Sisli à Istanbul. Selon la chaîne CNN Türk, les visiteurs se sont plaints de nausées et de vomissements après le repas. Les autorités locales ont mis sous scellés le restaurant qui, selon CNN, n'avait pas de permis d'exploitation.

14 élèves à l'hôpital

Toujours vendredi, selon les médias locaux, 14 élèves ont été hospitalisés dans la province voisine de Kocaeli à Istanbul après avoir mangé un plat de poulet. Selon le journal «Habertürk», les élèves ont également été pris de nausées et de vomissements peu après midi à la cantine scolaire. Les autorités ont déclaré samedi que les élèves étaient désormais en bonne santé.

Les plus lus

«Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Trump regarde Mamdani»
Bolsonaro aurait tenté de casser son bracelet électronique!
Le sort funeste de la famille allemande à Istanbul n'est-il pas un cas isolé?
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Kiev et Washington prévoient des pourparlers en Suisse dimanche
Retour triomphal au Camp Nou : le Barça écrase l’Athletic Bilbao