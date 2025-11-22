Le sort funeste de la famille allemande à Istanbul n'est-il pas un cas isolé?

La mort d'une famille hambourgeoise à Istanbul apparaît pour beaucoup comme un cas isolé et choquant. Mais d'autres incidents dans la ville présentent des parallèles avec le destin de cette famille.

Plusieurs incidents impliquant des touristes ont eu lieu dans la métropole turque d'Istanbul. Symbolfoto: dpa

DPA, Rédaction blue News dpa

Le décès d'une famille hambourgeoise à Istanbul soulève encore de nombreuses questions, notamment en ce qui concerne d'autres incidents impliquant des touristes dans la métropole. S'agit-il d'une pure coïncidence ou les cas pourraient-ils être liés? Un aperçu de la situation.

Une famille de Hambourg meurt en vacances

Le père, la mère et leurs deux enfants arrivent à Istanbul le 9 novembre et meurent entre le 13 et le 17 novembre. Le soupçon initial d'une intoxication alimentaire comme cause du décès ne s'est pas confirmé. Leur hôtel, situé dans le quartier de Fatih, est au centre de l'attention après que d'autres clients du même établissement aient reçu des soins médicaux.

Selon une expertise préliminaire de la médecine légale diffusée par les médias, un traitement antiparasitaire dans la chambre située en dessous de celle de la famille pourrait avoir causé leur mort. Mais cela n'a pas encore été confirmé. Une intoxication alimentaire comme cause du décès a été jugée moins probable.

Mort mystérieuse d'un entrepreneur allemand

Selon les médias, un entrepreneur s'est plaint de sueurs et de difficultés respiratoires à l'hôtel dans la nuit du 19 novembre, il a été transporté à l'hôpital où il est décédé. Selon l'agence de presse DHA, il se rendait en Turquie depuis l'Allemagne. Les raisons de son décès ne sont pas encore claires.

Son hôtel se trouvait à proximité de l'hôtel de la famille hambourgeoise. Il est situé dans le centre historique de la ville, où des centaines de milliers de touristes sont accueillis chaque année. Selon les médias, les propriétaires affirment qu'il n'y a pas eu de lutte contre les nuisibles dans un passé récent.

Deux sœurs néerlandaises tombent malades

Des sœurs venues des Pays-Bas à Istanbul sont hospitalisées le 19 novembre pour des nausées, des vomissements et des diarrhées depuis leur hôtel de Fatih, avec une suspicion d'intoxication alimentaire, selon l'agence de presse gouvernementale Anadolu. L'une des deux est sortie peu de temps après.

Un père et ses fils néerlandais: les enfants meurent

En août, selon les médias turcs, deux adolescents néerlandais sont retrouvés morts dans une chambre d'hôtel à Istanbul. Ils se seraient rendus en Turquie avec leur père. Celui-ci aurait également été soigné à l'hôpital, mais aurait survécu. La cause du décès des enfants a été supposée être une intoxication alimentaire.

Selon la chaîne NTV, les fils auraient mangé la veille dans un restaurant du quartier animé de Taksim, mais pas le père. Les résultats de l'enquête n'ont pas été rendus publics. Selon les médias, leur hôtel se trouvait également à proximité immédiate de l'hôtel de la famille hambourgeoise.

Mort d'une étudiante allemande Erasmus

Le décès d'une étudiante allemande Erasmus en novembre 2024 avait également été expliqué dans un premier temps par une intoxication alimentaire. Un rapport médico-légal paru ce mois d'août sur la mort de la jeune femme de 21 ans conclut toutefois qu'elle a probablement été empoisonnée par des pesticides contre les punaises de lit, a déclaré son avocat à la dpa.

Le produit destiné à lutter contre les punaises de lit a été utilisé au premier étage, s'est transformé en gaz et s'est répandu dans tout le bâtiment, selon le rapport. L'étudiante vivait au deuxième étage.

25 personnes à l'hôpital après un repas au restaurant

L'un des derniers cas connus est celui de 25 personnes qui ont été hospitalisées après avoir mangé dans un restaurant d'Istanbul et qui sont soupçonnées d'avoir été victimes d'une intoxication alimentaire. Elles sont «généralement en bonne santé» et ont reçu «les examens et traitements médicaux nécessaires», a écrit le chef des autorités sanitaires compétentes de la métropole turque, Abdullah Emre Güner, sur la plate-forme X.

Les personnes concernées auraient commandé vendredi soir (21 novembre) le plat traditionnel lahmacun - une galette recouverte de viande hachée, de légumes et de différentes épices - dans un restaurant du quartier de Sisli à Istanbul. Selon la chaîne CNN Türk, les visiteurs se sont plaints de nausées et de vomissements après le repas. Les autorités locales ont mis sous scellés le restaurant qui, selon CNN, n'avait pas de permis d'exploitation.

14 élèves à l'hôpital

Toujours vendredi, selon les médias locaux, 14 élèves ont été hospitalisés dans la province voisine de Kocaeli à Istanbul après avoir mangé un plat de poulet. Selon le journal «Habertürk», les élèves ont également été pris de nausées et de vomissements peu après midi à la cantine scolaire. Les autorités ont déclaré samedi que les élèves étaient désormais en bonne santé.