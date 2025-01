Après huit éditions au Hallenstadion à Zurich, le plus grand spectacle gymnique de Suisse, Gymotion, débarque pour la première fois en Suisse romande samedi. Quelque 500 gymnastes venus de seize clubs du pays proposeront deux shows à la Vaudoise aréna à Prilly-Malley.

Les deux représentations de Gymotion 2025 aux portes de Lausanne auront lieu samedi en début d'après-midi et en soirée, à 13h30 et à 19h00. Chaque show dure environ deux heures (archives). ATS

Keystone-SDA, sj, ats ATS

Pour cette 9e édition, la devise de ce Gymotion est «Ensemble», à l'instar de la Fête fédérale de gymnastique qui se déroulera du 12 au 22 juin à Lausanne, auquel il fait en quelque sorte office de prélude. La capitale vaudoise accueillera quelque 70'000 gymnastes et environ 300'000 visiteurs pour le plus grand évènement sportif en Suisse qui a lieu tous les six ans.

Démonstrations chorégraphiées, performances solos: les athlètes représentant de multiples disciplines de la gymnastique rythmique se produiront samedi au rythme de 20 musiciens, dans «un son et lumières époustouflant», selon les organisateurs. Les deux représentations aux portes de Lausanne auront lieu en début d'après-midi et en soirée, à 13h30 et à 19h00. Chaque spectacle dure environ deux heures.

Environ 10'000 spectateurs attendus

Gymotion est né en 2009, à l'instigation de la Fédération suisse de gymnastique (FSG). Le spectacle se veut «la vitrine moderne d'un sport très populaire et occupant une place à part dans l'histoire du pays». Cette 9e édition est organisée en collaboration avec le Service des Sports de la Ville de Lausanne, le comité d'organisation de la Fête fédérale de gymnastique Lausanne 2025 et GymVaud.

La FSG n'attend pas moins de 10'000 spectateurs au total pour les deux spectacles. «A ce jour, environ 4700 billets ont été vendus pour chacune des représentations», a indiqué mardi à Keystone-ATS une responsable média de la FSG à Aarau (AG). Il reste donc encore des places puisque chaque spectacle peut accueillir jusqu'à 7000 personnes à la Vaudoise aréna, transformée pour l'occasion.

En huit éditions présentées au Hallenstadion de Zurich, Gymotion a réuni tous les deux ans des dizaines de milliers de spectateurs. L'édition 2023 avait enregistré 13'500 spectateurs et avait été suivie par plus de 100'000 personnes à la télévision.