La station de Stoos asphyxiée par le tourisme de masse

Cet été, la fréquentation de Stoos a atteint des niveaux sans précédent, au grand désarroi d'une propriétaire d'une maison de vacances dans cette région pittoresque de Schwyz. Elle déplore l'afflux massif de touristes internationaux, qui, selon elle, ne prennent guère la peine de se renseigner avant leur visite.

La vue depuis le Stoos est spectaculaire, attirant des foules de touristes du monde entier. Unsplash/funstuff2see

Vanessa Büchel

Le week-end, le téléphérique du Stoos devient un goulot d'étranglement. Des milliers de visiteurs, attirés par la beauté des montagnes suisses, convergent vers ce site.

Simone P.*, une Zurichoise, connaît bien cette situation. Pour elle, le hameau de 150 habitants à l'année représentait jadis un havre de paix, idéal pour échapper au stress de la ville avec sa famille. C'est pour cette raison qu'elle a acheté une maison de vacances dans cette région en 2007, attirée par la tranquillité et la proximité de Zurich.

La situation a aujourd'hui bien changé: «Ces dernières années, il y a eu une véritable ruée, les gens viennent du monde entier». Ces derniers temps, elle a surtout remarqué une augmentation du nombre de touristes en provenance de l'Asie.

Le funiculaire de Stoos (Stoosbahn) est le plus raide du monde KEYSTONE/Urs Flueeler

Depuis un certain temps, c'en est donc fini de la tranquillité sur le Stoos. «Si nous voulons monter le week-end, nous devons maintenant toujours bien planifier - soit arriver très tôt, soit très tard - car sinon, on fait la queue beaucoup trop longtemps au téléphérique». La situation des places de parking s'est également détériorée: «Nous devons parfois nous garer beaucoup plus loin, mais des navettes sont alors organisées».

«Le funiculaire est tout simplement spectaculaire»

L'attrait du Stoos pourrait en partie être attribué à la construction récente de la Stoos Lodge, située directement à la station de téléphérique, ainsi qu'au Stoosbahn lui-même, le funiculaire le plus raide du monde. Ce funiculaire spectaculaire attire des milliers de visiteurs quotidiens, ce qui a fait bondir le nombre de touristes de 13,4 % en 2023 par rapport à l'année précédente.

Sur Instagram, le hashtag #Stoos compte désormais environ 60'000 contributions, le funiculaire emblématique étant souvent mis en avant. «Il se peut très bien que les médias sociaux aient rendu Stoos encore plus célèbre au niveau international. Mais le funiculaire est aussi tout simplement spectaculaire».

Simone constate avec regret que de nombreux touristes arrivent mal préparés, vêtus de simples habits d'été, et que l'afflux de visiteurs menace de dénaturer le charme authentique du Stoos, à l'image de ce qui s'est passé à Aescher. «Les nombreux visiteurs apportent certainement des recettes gigantesques, mais le lieu lui-même perd ainsi beaucoup de son authenticité», se désole-t-elle.

Un «autre monde»

Que faut-il pour que la situation s'améliore à nouveau ? «On ne peut malheureusement pas agrandir le Stoos, c'est peut-être simplement une nouvelle réalité que nous devons désormais accepter», estime Simone.

Malgré cette situation, Simone ne regrette pas son achat: «Je trouve que c'est toujours aussi beau, le Stoos est si proche de Zurich et c'est l'endroit parfait pour des vacances en famille, car il n'y a pas de voitures». Pour elle, le Stoos reste un «autre monde», bien que la tranquillité soit désormais surtout réservée à sa petite maison, à l'écart de l'agitation.

* Nom modifié