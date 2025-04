La fin tragique de la victime d'Epstein Virginia Giuffre

Adolescente, elle avait été victime d'abus sexuels de la part d'hommes riches et puissants. Des années plus tard, elle a demandé des comptes à ses bourreaux - et a ainsi fait tomber un prince. Elle a fini par se donner la mort à 41 ans.

Virginia Giuffre Virginia Roberts Giuffre, qui accusait le prince Andrew d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était mineure, s'exprimait lors d'une conférence de presse devant un tribunal de Manhattan en août 2019. Virginia Giuffre avait accusé le prince Andrew, qu'une amitié de plusieurs années liait à Jeffrey Epstein, d'avoir abusé d'elle à plusieurs reprises à l'âge de 17 ans. Cette photo non datée, mise à disposition par le ministère américain de la Justice, montre le prince Andrew (g-r), duc d'York, Virginia Giuffre des Etats-Unis et Ghislaine Maxwell.

Victime la plus connue, elle a parlé sans crainte du scandale d'abus autour du défunt multimillionnaire américain Jeffrey Epstein: Virginia Giuffre est désormais décédée à l'âge de 41 ans.

Giuffre s'est suicidée dans sa ferme en Australie occidentale, a confirmé son avocate Karrie Louden à l'agence de presse australienne AAP. «Nous sommes tous sous le choc», a-t-elle déclaré. La mère de trois enfants était «une source d'inspiration», a-t-elle ajouté. Louden a souligné que cela avait été un honneur de travailler avec quelqu'un qui s'était autant engagé pour les victimes d'abus sexuels.

Le litige entre Virginia Giuffre (au centre) et le prince britannique Andrew a été réglé à l'amiable en 2022. Archivbild: Keystone

Dans un communiqué de la famille de Giuffre, cité samedi par l'AAP, on pouvait lire: «Elle a perdu la vie par suicide après avoir été victime d'abus sexuels et de trafic d'êtres humains toute sa vie».

Rencontre présumée avec Andrew à Londres

Par ses déclarations, Virginia Giuffre avait notamment mis en grande difficulté le prince britannique Andrew, lié par une amitié de longue date avec Epstein.

Les déclarations de Virginia Giuffre ont fait tomber le prince britannique Andrew. Archivbild: Toby Melville/Pool Reuters/AP

Elle lui reprochait d'avoir abusé d'elle à l'âge de 17 ans lors d'une rencontre à Londres à laquelle elle avait été amenée par Epstein et sa compagne de l'époque, Ghislaine Maxwell.

Fin du rôle d'Andrew en tant que représentant de la famille royale

Andrew a toujours nié les accusations. Une action civile aux Etats-Unis s'est toutefois terminée en 2022 par un accord qui, selon les rapports, s'est élevé à plusieurs millions de dollars.

Pour Andrew, aujourd'hui âgé de 65 ans, l'implication dans le scandale Epstein a également signifié la fin de son rôle de représentant officiel de la famille royale britannique.

Une interview désastreuse

Auparavant, il avait tenté de dissiper les soupçons à son encontre dans une interview accordée à la BBC. Mais cela a échoué. Le deuxième fils de la reine Elizabeth II s'est empêtré dans des contradictions. L'interview a même servi de base à une adaptation cinématographique sur Netflix.

Une photo le montrant bras dessus bras dessous avec Giuffre lors de la rencontre en question a entre autres alimenté les doutes sur la représentation d'Andrew. On y voit également Maxwell, qui a été condamnée à 20 ans de prison pour son rôle dans le scandale.

Les affirmations d'Andrew selon lesquelles il ne se souvenait pas de Giuffre semblaient peu crédibles. Mais c'est surtout le manque de compassion envers les victimes d'Epstein qui a été fatal à Andrew. Il n'a même pas regretté d'avoir été ami avec le délinquant sexuel condamné, qui avait géré un réseau d'abus avec des dizaines de victimes.

Une vie de jet-set avec Epstein et Maxwell

Née en 1983 aux États-Unis, Giuffre, qui s'appelait Roberts avant son mariage, était issue d'un milieu difficile. Selon ses propres dires, elle a été recrutée en 2000 par Maxwell comme masseuse personnelle pour Epstein. Elle travaillait alors en intérim au complexe hôtelier Mar-a-Lago du futur président américain Donald Trump à Palm Beach, dans l'État de Floride. Son père y occupait un poste de concierge.

Le défunt milliardaire américain Jeffrey Epstein avec sa partenaire Ghislaine Maxwell, condamnée entre-temps. Archivbild: -/US Attorney Office via ZUMA Press Wire/dpa

Très vite, elle a accompagné Epstein et Maxwell dans leur vie de jet-set à travers le monde dans des jets privés - et n'a pas seulement dû accorder des faveurs sexuelles à Epstein. L'homme d'affaires évoluait dans les plus hautes sphères et présentait également à d'autres hommes puissants ses victimes rendues dociles par Maxwell.

Les difficultés n'ont pas cessé

A l'époque, Giuffre avait déjà des années d'abus derrière elle. Déjà adolescente, elle vivait parfois dans la rue. Maxwell et Epstein lui ont donné l'impression d'être des «gens sympas», a-t-elle raconté plus tard. Mais ils ont gravement abusé de la confiance de plusieurs jeunes comme elle.

Il est devenu évident que les difficultés de Giuffre ne se sont pas arrêtées avec la fin du procès civil contre Andrew ainsi que la condamnation de Maxwell, au plus tard lorsqu'elle a posté fin mars un message troublant sur Instagram, dans lequel elle affirmait n'avoir plus que quelques jours à vivre après un accident. Pourtant, ses blessures ne semblaient pas aussi dramatiques que ce qui avait été présenté.

Giuffre ne semble pas avoir réussi à donner à sa vie une tournure positive durable. Sa relation avec son mari aurait été brisée. Elle-même avait été accusée de ne pas avoir respecté une interdiction de contact en raison de violences domestiques.