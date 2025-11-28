Le surfeur «mythomane» Karim Braire jugé pour viols, torture et barbarie

Séquestrée et battue à coups de câble électrique, sa compagne s'était «vue mourir»: Karim Braire, connu pour son passé contesté de surfeur de grosses vagues, sera jugé mi-décembre à Pau pour des viols et tortures sur son ex-conjointe et des violences sur ses enfants.

Agence France-Presse Clara Francey

En détention provisoire depuis septembre 2022, il comparaîtra du 15 au 17 décembre devant la cour criminelle des Pyrénées-Atlantiques pour des faits, qu'il conteste, commis entre 2016 et 2022, au Pays basque et au Maroc, où la famille avait déménagé en 2020.

Karim Braire, 44 ans, avait eu un certain écho médiatique en 2017, au moment de la sortie de son livre «Zarma Sunset», paru chez Michel Lafon, qui racontait son parcours de gamin de la banlieue d'Orléans parvenu à dompter les plus grandes vagues de la planète.

Ce récit lui avait valu plusieurs articles de presse et des apparitions dans des émissions de télévision, comme «Salut les Terriens» ou «Sept à huit», jusqu'à ce que le milieu du surf professionnel ne mette à mal la «supercherie», sur divers sites spécialisés, et que L’Équipe magazine ne publie une contre-enquête, en octobre 2017.

Le démenti, resté assez confidentiel, n'avait pas empêché la sortie d'un film, «La Source», en 2019, inspiré du livre.

«Emprise»

Plusieurs surfeurs professionnels, entendus dans le cadre de l'enquête, ont expliqué avoir été menacés par Karim Braire, après avoir pointé ses fausses déclarations sur son parcours sportif. Il a été condamné en 2019 pour des violences commises à l'encontre de l'un d'eux et l'a été à d'autres reprises pour le même motif ou pour des menaces de mort.

Devant la cour criminelle des Pyrénées-Atlantiques, à Pau, il sera cette fois question d'une «emprise» de 14 ans sur sa compagne et leurs trois enfants, aujourd'hui âgés de 15, 10 et 4 ans.

Revenue en France fin 2021 avec son nourrisson, la compagne de Karim Braire est empêchée de retourner au Maroc pendant sept mois, en raison des restrictions liées au Covid. A son retour dans le foyer familial, où ses deux aînés l'attendaient avec leur père, une «punition» l'attend en juillet 2022.

Selon son récit aux enquêteurs, elle est séquestrée dans le sous-sol de la maison, sans aération et sans eau pendant une semaine, et battue chaque nuit, à coups de câble électrique. Elle «se voit mourir», relatent ses avocats, Mes Jon Bertizberea et Camille Leduc.

Elle profite d'une sortie de son mari pour fuir à Tanger avec ses enfants, où, après un examen médical, elle bénéficie d'un laisser-passer pour regagner la France. Karim Braire est interpellé quelques semaines après, au Pays basque, alors qu'il cherchait à la retrouver.

Plusieurs plaintes

Sa compagne a décrit aux enquêteurs des violences, des pratiques sexuelles imposées et parfois extrêmes, pendant plusieurs années. Les deux aînés auraient également été frappés à coups de sandales et de câble électrique, lorsqu'ils n'avaient pas de bons résultats sportifs. Leur père les contraignait à des entraînements très poussés malgré leur jeune âge, à en provoquer des vomissements, selon des témoins.

D'autres évoquent ses «histoires à dormir debout», son côté «manipulateur». Nombreux dénoncent les menaces physiques et verbales de Karim Braire, quand ils ont osé lui tenir tête. L'enquête fait état de plusieurs dépôts de plainte ou de main courante, de la part d'une directrice d'école, de la soeur de la victime, de surfeurs, d'anciens collègues ou voisins.

Karim Braire conteste toutes les accusations et dénonce des «stratagèmes» pour lui nuire. Son avocat n'a pas donné suite aux sollicitations de l'AFP.