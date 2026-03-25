Le suspect arrêté, ses enfants retrouvés, mais leurs mères restent introuvables

Un homme de 42 ans soupçonné d'avoir enlevé en Aveyron son ex-compagne et leur fils de 13 ans, dont il avait perdu la garde, a été interpellé mardi soir au Portugal en compagnie de l'adolescent et de la fillette qu'il avait eu d'une autre union, tous deux sains et saufs.

Une femme de 40 ans et son fils de 13 ans ont disparu à Vailhourles, dans l'Aveyron. Le père de l'adolescent, lui aussi disparu et déjà condamné pour non-représentation d'enfant et harcèlement sur ex-conjoint, est soupçonné de les avoir enlevés.#JT13H pic.twitter.com/OCiM4z4qs9 — franceinfo (@franceinfo) March 23, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Le sort de son ex-conjointe et de sa compagne actuelle, mère de la fillette de près de deux ans, toutes les deux introuvables depuis cinq jours, reste inconnu.

Une information judiciaire pour «enlèvement et séquestration de plusieurs personnes» a été ouverte par le parquet de Montpellier à la suite de leur disparition vendredi de leur maison du village de Vailhourles, immédiatement jugée inquiétante par les enquêteurs. Un avis de recherche a aussitôt été transmis aux pays limitrophes.

En 2021, le suspect était déjà parti illégalement en Espagne avec son fils, pendant plusieurs semaines.

Les investigations ont débuté vendredi après un signalement effectué par un membre de la famille de la mère de l'adolescent ayant constaté la disparition de cette femme de 40 ans et de son fils à Vailhourles, village aveyronnais de 650 habitants.

La mère, travaillant pour une compagnie d'assurance, ne s'était pas présentée à son travail et son fils était absent au collège.

Domicilié à Savignac, également en Aveyron, le père de l'adolescent, un ancien policier de 42 ans actuellement sans emploi, «a déjà été condamné pour non-représentation d'enfant et harcèlement sur ex-conjoint», avait indiqué le procureur de Rodez, Nicolas Rigot-Muller, avant que le pôle criminel du parquet de Montpellier ne reprenne le dossier.

«Affaire complexe»

Le père avait été déchu de son droit de visite, a ajouté M. Rigot-Muller. Selon une source proche du dossier, le père de l'adolescent, ancien joueur de rugby à XIII, avait déjà participé, avec d'autres pères ayant perdu la garde de leurs enfants, à une grève de la faim devant le tribunal de Rodez et à des manifestations devant la mairie de Villefranche-de-Rouergue, à une quinzaine de kilomètres de Vailhourles.

Dans cette «affaire complexe», comme l'a décrite une source proche de l'enquête, où toutes les hypothèses ont immédiatement été envisagées dont celle de l'homicide, d'importants moyens ont été déployés dès le jour de la disparition pour ratisser l'Aveyron, ainsi que le département voisin du Tarn-et-Garonne.

Une soixantaine de gendarmes ont été mobilisés notamment dimanche, aidés de drones, d'hélicoptères, d'équipes cynophiles et de plongeurs qui ont sondé lacs et rivières, sans encore rien trouver de déterminant pour localiser les deux femmes.

Sur les réseaux sociaux, le père affirmait que son fils était «en danger» auprès de sa mère et dénonçait l'impossibilité d'obtenir un droit de garde. En mars 2023, il avait affirmé au quotidien aveyronnais Centre Presse que son ex-conjointe exerçait «des pressions» sur leur enfant et se livrait à de «fausses déclarations et de fausses attestations».

Le procureur de Montpellier doit diffuser un communiqué de presse à la mi-journée.