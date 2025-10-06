La police australienne a annoncé lundi l'inculpation d'un homme de 60 ans accusé d'avoir ouvert le feu la veille dans une rue commerçante très fréquentée de Sydney, faisant 16 blessés.

La police arrive sur les lieux d'une fusillade à Croydon Park, à Sydney, en Australie, le 6 octobre 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le suspect, arrêté et hospitalisé, doit répondre de 25 chefs d'accusation, dont tentative de meurtre par arme à feu, usage d'une arme à feu dans un lieu public et possession d'une arme à feu et de munitions non enregistrées.

Sa demande de libération sous caution a été rejetée et il doit comparaître mardi devant un tribunal. Les motivations du suspect restent inconnues. Les faits, rares dans un pays où le port d'armes est très strictement contrôlé, se sont déroulés dans le quartier central Inner West.

Selon la police, le sexagénaire tirait au hasard depuis son domicile, à l'étage au-dessus d'un commerce, où il a été arrêté près de deux heures après les premiers signalements. Selon un nouveau bilan de la police lundi, 16 personnes ont été blessées et environ 50 coups de feu ont été tirés.

Les forces de l'ordre avaient indiqué dimanche que 20 personnes avaient été blessées et près d'une centaine de balles tirées. L'auteur «tirait sans discernement sur les véhicules qui passaient, y compris des véhicules de police», a indiqué la police.

Un fusil a été saisi lors de l'arrestation du suspect, qui a été transporté à l'hôpital pour être soigné pour des blessures mineures autour des yeux subies lors de son arrestation.

Les fusillades de masse sont relativement rares en Australie. Les armes automatiques et semi-automatiques sont interdites dans le pays depuis la fusillade de 1996 à Port Arthur, en Tasmanie, au cours de laquelle un tireur isolé a tué 35 personnes.