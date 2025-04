Le Swiss Jazz Award est décerné cette année à Elina Duni. La chanteuse et compositrice d'origine albanaise est récompensée pour avoir su «renouveler le langage du jazz, inspirant toute une génération de jeunes musiciens avec lesquels elle a souvent collaboré».

Elina Duni est considérée comme "l'une des artistes les plus intéressantes de la scène jazz contemporaine", selon les organisateurs des Swiss Jazz Awards (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Dans un communiqué publié mardi, les organisateurs du prix saluent «son talent extraordinaire et sa capacité à créer un langage musical poétique et émotionnel, combinant avec sensibilité le jazz et la musique traditionnelle de sa patrie».

Elina Duni est née à Tirana en 1981 dans une famille d'artistes. Elle a commencé à se produire à l'âge de cinq ans pour la radio-télévision albanaise. Après la chute du régime communiste, elle déménage avec sa mère à Genève, où elle étudie le piano classique avant de s’orienter vers le jazz.

Elle poursuit sa formation à la Haute école des arts de Berne (HKB), en se concentrant sur la composition et l'improvisation. Au cours de ces années, elle fonde le Elina Duni Quartet, créant «un projet capable de fusionner le jazz avec les sons évocateurs du folk balkanique».

La musicienne est sous contrat depuis 2012 avec le prestigieux label ECM Records. Elle a déjà remporté plusieurs prix en Suisse et à l'étranger, dont un Prix suisse de musique en 2017. Elle recevra sa récompense le 28 juin, avant le concert qu'elle donnera au festival de Jazz d'Ascona (TI), ont annoncé mardi les organisateurs.

Elina Duni succède au palmarès au Swiss Jazz Orchestra de Berne. Cette récompense, créée en 2007, est décernée chaque année dans le cadre de JazzAscona.