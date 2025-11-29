Le Swiss Loto fait deux nouveaux millionnaires

Le Swiss Loto a fait deux gros gagnants samedi. L'un a empoché 5,823 millions de francs et l'autre 1 million. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 1, 8, 15, 24, 26 et 39. Le numéro chance était le 6, le rePLAY le 13 et le Joker le 085314.

Le Swiss Loto est un jeu de loterie classique proposé en Suisse depuis 1970. ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage mercredi, 1,5 million de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/