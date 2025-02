Grâce au télescope spatial «Euclid», une équipe internationale avec participation suisse a découvert dans une galaxie proche un anneau d'Einstein, un phénomène extrêmement rare. Ces travaux sont publiés dans la revue Astronomy & Astrophysics.

Photo non datée publiée par l'Université de Portsmouth montrant l'anneau de lumière entourant le centre d'une vue rapprochée du centre de la galaxie NGC 6505, avec l'anneau d'Einstein lumineux autour de son noyau, capturé par le télescope spatial Euclid de l'ESA. Les scientifiques ont découvert un anneau d'Einstein rare dans « notre arrière-cour cosmique » à l'aide d'images du télescope spatial Euclid. KEYSTONE

L'anneau d'Einstein se cachait dans la galaxie NGC 6505, a annoncé lundi l'Agence spatiale européenne (ESA), une galaxie située à «seulement» 590 millions d'années-lumière de la Terre, une distance infime à l'échelle cosmique.

«Cette galaxie est connue depuis très longtemps par les astronomes, et pourtant cet anneau n'avait jamais été observé auparavant», indique Valeria Pettorino, scientifique du projet Euclid de l'ESA, citée dans le communiqué.

L'anneau d'Einstein a été découvert par hasard sur une image-test qui n'était pas censée être utilisée à des fins scientifiques. C'est sur une image floue que Bruno Altieri, scientifique aux archives de l'ESA, l'a découvert. En analysant les images de plus près, les scientifiques ont reconnu la structure annulaire typique de ce phénomène.

Des observations supplémentaires ont confirmé qu'il s'agissait d'un anneau d'Einstein presque parfait. Des chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ont participé à l'analyse des données.

Un phénomène extrêmement rare

Un anneau d'Einstein est un phénomène astronomique, un mirage gravitationnel extrêmement rare, selon l'ESA. Dans le cas présent la source lumineuse est une galaxie très éloignée, située à 4,42 milliards d'années-lumière de la Terre. Celle-ci n'était pas connue auparavant et n'a donc pas encore de nom.

Entre cette galaxie sans nom et la Terre se trouve la galaxie NGC 6505, autour de laquelle on peut voir l'anneau. La force de gravité de la galaxie est si forte qu'elle courbe l'espace autour d'elle.

La lumière de la galaxie d'arrière-plan ne peut donc plus voler en ligne droite, mais est recourbée autour de la galaxie, ce qui donne un anneau de lumière caractéristique. Ce phénomène a été prédit par Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale.

Selon l'ESA, ces anneaux d'Einstein sont très utiles pour la science. L'étude de leurs effets gravitationnels peut aider à comprendre l'expansion de l'Univers et les effets de la matière noire invisible et de l'énergie noire. Ils peuvent également permettre d'étudier la galaxie d'arrière-plan.

Faire la lumière sur la matière noire

Au cours des six prochaines années, la mission Euclid doit établir la carte 3D de l'univers la plus grande et la plus précise à ce jour. La sonde doit collecter des données sur des milliards de galaxies situées jusqu'à dix milliards d'années-lumière de la Terre. Les scientifiques espèrent pouvoir déduire de ces données des connaissances sur la matière noire.

La sonde Euclid a été lancée en juillet 2023. Des instituts de recherche suisses participent à la mission, notamment l'Université de Zurich, la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse, l'EPFL et l'Université de Genève.