Le Temple du Polar devrait voir le jour d’ici fin 2025 à Bex (VD). Le conseil communal a accepté mercredi l'investissement relatif à la rénovation de la Chapelle Nagelin, où sera hébergé le centre.

Marc Voltenauer devant le futur Temple du Polar (archives). ATS

«Nous allons maintenant pouvoir lancer concrètement la recherche de fonds pour l’aménagement intérieur du lieu et son exploitation», se réjouit l'auteur Marc Voltenauer, président de l’association soutenant la création du temple, dans un communiqué diffusé mercredi soir.

Le quotidien 24 heures indiquait dimanche que le conseil communal devait accepter un crédit de 2,2 millions de francs pour réhabiliter la chapelle.

Le Temple du polar ambitionne d’avoir la plus grande collection d’ouvrages dédiée au genre en Suisse et aspire à devenir un centre de compétences en la matière. Il compte notamment accueillir des animations, des rencontres, des conférences et des expositions.

ats