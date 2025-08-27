  1. Clients Privés
Alerte pluie Le Tessin s'attend à des coulées de boue: plusieurs routes fermées

ATS

27.8.2025 - 23:45

Les fortes pluies annoncées au Tessin et dans d'autres régions du sud de la Suisse n'ont pour l'heure pas créé de grosses perturbations. La Police cantonale tessinoise a confirmé cet état des lieux en fin de soirée mercredi, à l'agence Keystone-ATS.

Pour Cavergno, à l’entrée de la vallée de Bavona, ainsi que pour l’ensemble du Sopraceneri, une alerte de niveau 4 est en vigueur depuis mercredi 15 h et jusqu’à vendredi à minuit. (Archives)
Pour Cavergno, à l'entrée de la vallée de Bavona, ainsi que pour l'ensemble du Sopraceneri, une alerte de niveau 4 est en vigueur depuis mercredi 15 h et jusqu'à vendredi à minuit. (Archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.08.2025, 23:45

Dans les Grisons, aucune annonce de dommages ou de problèmes causés par la pluie n’avait été signalée jusqu’à mercredi soir. Pour certaines parties de la Haute-Engadine, l’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse a émis mercredi soir une alerte pluie de niveau 5 (sur 5), ce qui correspond à un «danger très élevé».

Le Tessin est lui aussi concerné par une alerte pluie. Pour Cavergno, à l’entrée de la vallée de Bavona, ainsi que pour l’ensemble du Sopraceneri, une alerte de niveau 4 est en vigueur depuis mercredi 15 h et jusqu’à vendredi à minuit. Il est notamment mis en garde contre une forte et rapide montée des niveaux d’eau des rivières et des lacs, ainsi que contre des glissements de terrain.

Routes fermées préventivement

Plusieurs routes sont fermées depuis mercredi soir et jusqu'à nouvel ordre en raison du risque accru de laves torrentielles, indique Alertswiss.

La municipalité de Cevio a annoncé que la route menant au Val Bavona, au-dessus de Locarno, était fermée à partir de 20h00 mercredi. Par la suite, le service d'alerte a indiqué que les accès aux vallées de Pontirone et de Malvaglia, deux vallées latérales du val Blenio, étaient également bloqués.

Les personnes se trouvant dans ces vallées sont priées d'éviter tout déplacement et de suivre les recommandations des autorités, précise Alertswiss mercredi. Ces fermetures affectent aussi les premiers intervenants: les secours ne sont donc pas assurés, ajoute-t-il.

Fortes précipitations attendues dans la région de Locarno

De fortes précipitations sont attendues au Tessin jusqu'à vendredi. Des cumuls pluvieux pourront dépasser 200 à 250 l/m2 dans la région de Locarno, selon les services météorologiques. Une «grande prudence» est donc de mise, indique MeteoNews sur X. Par ailleurs, pratiquement toute la Suisse est placée en alerte pluie de niveau 3, au minimum.

Ces intempéries sont causées en partie par l'ex-ouragan «Erin» et par une petite dépression nommée «Augustin». Celle-ci se déplace des Baléares vers la mer Ligurienne, intensifiant l'apport d'air humide et instable entre mercredi soir et vendredi matin, explique MétéoSuisse sur son site Internet.

