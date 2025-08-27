Le Tessin se prépare face aux fortes pluies attendues dans le canton. La route menant au Val Bavona, au-dessus de Locarno, sera fermée dès 20h00 mercredi jusqu'à nouvel ordre compte tenu du risque accru de coulées de boue, indique Alertswiss.

De nouvelles coulées de boue sont à craindre au Tessin ces prochains jours (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Les personnes se trouvant dans la vallée sont priées d'éviter tout déplacement, précise le service d'alerte sur son site Internet mercredi. Des glissements de terrain provoqués par une forte montée des eaux sont à craindre.

De fortes précipitations sont attendues au Tessin entre mercredi et vendredi. Des cumuls pluvieux pourront dépasser 200 à 250 l/m2 dans la région de Locarno, selon les services météorologiques. Une «grande prudence» est donc de mise, indique MeteoNews sur X.

Ces intempéries sont causées en partie par l'ex-ouragan «Erin» et par une petite dépression nommée «Augustin». Celle-ci se déplace des Baléares vers la mer Ligurienne, intensifiant l'apport d'air humide et instable entre mercredi soir et vendredi matin, explique MétéoSuisse sur son site Internet.