55 questions Le test de culture générale de Miss France? Pas si facile!

Valérie Passello

12.11.2025

Réunies en Martinique, les prétendantes au titre de Miss France ont passé le 11 novembre un test de culture générale. Et contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, les candidates doivent aussi avoir la tête bien faite... à l'intérieur! Petit florilège.

Questionnées par l'animateur Jean-Pierre Foucault, les Miss doivent aussi montrer qu'elles sont cultivées. (archives)
Questionnées par l'animateur Jean-Pierre Foucault, les Miss doivent aussi montrer qu'elles sont cultivées. (archives)
IMAGO/ABACAPRESS

Rédaction blue News

12.11.2025, 23:37

12.11.2025, 23:50

«Quiz Miss France 2026 : quelle note auriez-vous obtenue?», titre le journal «Le Parisien». C'est vrai, ça, on a tendance à penser que les Miss ne sont là que pour être belles et pourtant, elles doivent aussi faire preuve de culture et de jugeote! 

Les quelque 30 candidates au concours cette année ont eu 45 minutes pour répondre à une soixantaine de questions. Les cinq premières étaient des questions de logique chronométrées, ajoutent nos confrères français. 

De l'Ukraine au poids des éléphants

Pour ce qui est de la culture générale, c'est donc un questionnaire à choix multiples de 55 questions qui a été soumis aux participantes. La première semble assez évidente: il faut dire quelle est la capitale de l'Ukraine. Kiev, d'accord: jusqu'ici tout va bien.

Mais ça se corse dès la deuxième question: «Quel droit fondamental pour les femmes a été inscrit dans la Constitution française le 8 mars 2024?» Parmi les différentes propositions: le droit à la contraception et le droit à l'IVG. On hésite, on opte pour l'IVG et c'est juste...ouf!

À la troisième question, c'est déjà la chute en ce qui nous concerne: «Quel événement organisé par le vidéaste Squeezie a eu lieu sur le circuit Bugatti du Mans en octobre dernier?» Si vous le savez, bravo à vous!

On a ensuite droit aux questions sur la mode, sur les tendances TikTok, sur l'Empire romain, en passant par des questions de français: «Un éléphant, ça pèse... trois cents kilos ou trois cent kilos?» Et, cerise sur le gâteau -cherry on the cake- les dernières questions sont posées en anglais. Là, même si on a compris ce qu'on nous demande, encore faut-il donner la bonne réponse et it's not so simple...

Bilan: sur les 55 questions, nous devons admettre... 18 fautes! Et vous, quel est votre score? Le test est en ligne sur le site du «Parisien». À noter que pour les Miss, le résultat dudit test constitue «une part significative» de leur note finale pour se qualifier parmi les 12 meilleures.

Miss France 2026 sera élue le 6 décembre prochain.

