Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto samedi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 8, 12, 24, 32, 35 et 39. Le numéro chance était le 5, le rePLAY le 2 et le Joker le 604373.

Aucun joueur n'a trouvé les bon numéros du Swiss Loto samedi soir. ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage mercredi, 26,4 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

