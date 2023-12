Le tireur avait laissé des messages inquiétants sur Facebook

L'homme qui a tué deux personnes et en a blessé une troisième avec une arme à feu lundi matin à Sion était déjà connue des autorités, bien que son nom ne figure pas sur la liste des individus sous surveillance spéciale.

Selon les premières constatations, l'auteur des tirs connaissait ses victimes, indique la police valaisanne. Police cantonale

À 36 ans, il était impliqué dans diverses affaires judiciaires en cours, parfois en tant que plaignant, parfois en tant que défendeur, principalement liées à des accusations d'atteinte à l'honneur, d'injures, de menaces et d'enregistrements non autorisés. Récemment, une procédure distincte l'a conduit à être condamné à une amende avec sursis.

Il n'était pas catalogué comme quérulent, avait déclaré Olivier Elsig, premier procureur du canton. Sa seule condamnation est liée à une insoumission au service militaire.

Des signes préoccupants

De plus, l'auteur présumé avait partagé une vidéo expliquant sa vie et ses difficultés avec plusieurs destinataires. D'anciens employeurs ont également témoigné de ses problèmes relationnels, le décrivant comme quelqu'un compétent sur le plan professionnel, mais en difficulté sur le plan social.

Messages inquiétants sur Facebook

Sur son profil Facebook, le suspect avait publié des messages inquiétants ces dernières semaines, laissant entendre des avertissements tels que «Je peux être cruel et impitoyable» et «Ne me mets jamais dans une situation dans laquelle je dois te montrer à quel point je peux être cruel et impitoyable.» Son profil Facebook a été désactivé après les événements.

Une vingtaine de personnes sous protection

L'individu aurait travaillé dans plusieurs entreprises de peinture en Valais, suscitant la préoccupation de ses anciens employeurs qui ont pris des mesures de sécurité pour protéger leurs familles et leurs entreprises. La police cantonale a également mis sous protection une vingtaine de personnes pendant les recherches.

Dispositif de sécurité et arrestation

Un important dispositif policier (120 hommes) a été mis en place dans tout le canton pour appréhender le suspect, et une opération policière de sept heures a finalement conduit à son arrestation. Les contrôles de police et les barrages routiers ont perturbé la circulation dans certaines régions, notamment à Sion et Saint-Maurice.

Deux armes enregistrées

L'homme détenait deux armes enregistrées auprès de la police cantonale, a précisé Christian Varone, relevant qu'elles avaient été obtenues dans le cadre d'une procédure de succession. Au vu des éléments, le tueur présumé peut être poursuivi pour assassinat.